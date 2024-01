Wieder Probleme mit der Gelben Tonne in Ravensburg

Nachdem die Anlaufschwierigkeiten bei der Abholung der Gelben Tonnen im Lauf des Jahres 2022 behoben waren, hat es nun erneut Probleme gegeben. In den ersten zwei Januarwochen sind die Gelben Tonnen in der Ravensburger Südstadt an zwei angekündigten Abholterminen nicht geleert worden. Nach der zweiten ausgebliebenen Abholung waren sie randvoll, Säcke standen neben den Tonnen. Das verantwortliche Unternehmen kündigt eine Sondertour an.

Neue Routen und Blitzeis erschweren die Arbeit

Im besagten Gebiet fährt laut der mit der Abholung beauftragten Wiesbadener Firma Knettenbrech und Gurdulic ein Subunternehmer. „Die Touren wurden optimiert, woraus eine neue Einteilung der Routen resultiert. Dadurch benötigen die Fahrer einige Zeit, um sich an die neuen Straßen zu gewöhnen und Ortskenntnisse zu gewinnen“, erklärt die Pressesprecherin Nadine Kuhnigk. Außerdem erinnert sie daran, dass es am Mittwoch, 17. Januar, Blitzeis in der Region gab.

Subunternehmen fährt Reklamationstour

Die Fahrzeugflotte von Knettenbrech und Gurdulic im Ravensburger Gebiet habe deshalb aus Sicherheitsaspekten nicht starten konnte. Die Touren seien aber am Samstag, 20. Januar, abgefahren worden.

Die Lastwagen des Subunternehmens seien trotz Blitzeis eingeschränkt unterwegs gewesen, hätten aber nicht alle Straßen bedienen können. Nach Informationen der Redaktion waren einige Tonnen bis zum 23. Januar noch kein einziges Mal in diesem Jahr geleert worden. „Am Mittwoch/Donnerstag wird eine Reklamationstour gefahren“, teilte Kuhnigk dazu am Dienstag mit.