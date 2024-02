Wieder hat Ravensburg einen Aufstiegsfavoriten zu Gast

Nach dem Tabellenführer TG Biberach haben die Ravensburg Rams am Samstag (20 Uhr) in der Handball-Bezirksliga mit der TSG Söflingen II den nächsten Aufstiegsaspiranten zu Gast in der Kuppelnauhalle. Der Landesligaabsteiger steht auf Platz zwei und ist auf dem Weg, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen.

Auch wenn es zuletzt auswärts Niederlagen in Feldkirch und in Dornbirn gegeben hat, geht Söflingen laut Mitteilung des TSB als klarer Favorit in die Partie. Die Oberligareserve der TSG besticht durch ihr schnelles Umschaltspiel, das die Rams unterbinden müssen. In Patrick Klöffel hat Söflingen einen Ausnahmespieler in seinen Reihen - nicht selten hat er eine zweistellige Torausbeute.

Ein paar Spieler fehlen, der Kader ist aber groß

Erschwerend kommt für die Ravensburger hinzu, dass die Oberligamannschaft der Söflinger spielfrei hat. So besteht die Möglichkeit, dass der eine oder andere Spieler im Reserveteam auflaufen könnte. Trotz der schwierigen Voraussetzungen wollen die Rams den Gästen Paroli bieten und Punkte für den Klassenerhalt holen.

Hoffnung macht das Hinspiel: Das verloren die Rams nach lange ausgeglichenem Spiel knapp. Aufgrund von Verletzungen sowie privater oder geschäftlicher Verpflichtungen fehlen dem Trainer Christian Herter einige Stammkräfte. Dennoch können die Rams mit ihren A-Jugendlichen auf einen fast vollen Kader zurückgreifen.