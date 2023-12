Wieder ein Crash an B30-Kreuzung im Ravensburger Süden

Im Ravensburger Süden ist ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen passiert. Zu dem Zusammenstoß kam es am Donnerstag gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung am Ausbauende der B30 bei Untereschach, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Wegen der Bergung der drei kaputten Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen, gegen 13.40 Uhr wurde die Straße laut Polizei wieder freigegeben.

Bei dem schweren Unfall sind drei Autos miteinander kollidiert. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. (Foto: Lukas Wild )

Zweiter schwerer Unfall, als Ampel ausgeschaltet ist

Details zum Unfallhergang sind noch unbekannt. Was die Polizei schon weiß: Zum Zeitpunkt des Unfalls habe die Ampelanlage dort nicht funktioniert.

Empfohlene Artikel Acht schwere Unfälle Dieser Unfallschwerpunkt in Ravensburg bekommt einen Rotlicht-Blitzer q Ravensburg

Die Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt. Im März 2020 sind ebenfalls zu einem Zeitpunkt, an dem die Ampel nicht funktionierte, ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer starb bei dem Unfall.

Rotlichtblitzer soll im Frühjahr kommen

Weitere Unfälle passierten an der Stelle auch schon, weil Autofahrer eine rote Ampel ignoriert haben. Die Stadtverwaltung wird im Frühjahr auf Drängen der Polizei daher einen Rotlichtblitzer an der Stelle installieren.