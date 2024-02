Wie Unternehmen in Ravensburg um Azubis buhlen

Zur Bildungsmesse Ravensburg sind am Freitag und Samstag viele hundert Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Landkreis in die Oberschwabenhalle gekommen. Besonders gefragt waren Gespräche mit Azubis, die von ihren Berufen und ihrer Ausbildung berichtet haben - an den Messeständen ebenso wie beim Speed-Dating.

„In der Schule kennt man alles, dann kommt man in die große weite Welt“, sagt Jovana Bucher von der IHK Bodensee-Oberschwaben. Sie empfiehlt den Schülerinnen und Schülern eine duale Ausbildung: „Da ist man nicht auf sich allein gestellt, da nimmt einen der Ausbilder an die Hand.“ Es sei zwar bequem, immer weiter zur Schule zu gehen. Aber die Praxis sei doch interessanter. Außerdem würden die Unternehmen händeringend Nachwuchs suchen. „Die kämpfen um euch“, sagt Bucher. „Und die behandeln euch gut. Denn die wollen euch behalten.“

Was muss der ideale Schulabgänger aus Sicht der Unternehmen können? Er sollte Lesen, Schreiben und Rechnen sowie eine Fremdsprache beherrschen, Arbeitsfähigkeit und Empathie mitbringen und im Sinn des Gemeinwohls denken. „Alles andere lernt ihr in der Ausbildung“, verspricht die IHK-Projektkoordinatorin. „Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit… - keine Sorge, das bringen die einem alles bei.“

Erst die passende Branche finden

Und wie geht man auf die Suche? „Die ganzen Berufsbezeichnungen müsst ihr euch nicht merken“, sagt Bucher. Wichtig sei erstmal nur, die passende Branche zu finden. Also zu überlegen: Arbeite ich gern mit Menschen? Oder lieber mit Zahlen und Fakten? Zieht es mich zur Technik, zum Forschen oder sind Kreativität und Gestaltung eher meine Sache?

Denjenigen, die doch länger auf der Schule bleiben wollen und das Abi anstreben, empfiehlt Bucher ein duales Studium. Wer sich dafür interessiert, solle auf der Homepage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (www.dhbw.de) nachschauen, mit welchen Unternehmen die zusammenarbeiten: „Da könnt ihr euch dann bewerben.“

Informationen auf Augenhöhe

Große Nachfrage gibt es beim Speed-Dating: Jeweils fünf Azubis informieren über ihre Ausbildungsberufe und ihre Unternehmen. Auf Augenhöhe berichten sie den Schülerinnen und Schülern von ihrem Alltag in der Ausbildung und den Anforderungen dafür. „Kann ich da auch erstmal ein Praktikum machen?“, fragt eine Schülerin. Eine andere will wissen, was man verdient, die nächste, wie lange die Ausbildung dauert und ob man zwischendrin auch mal die Abteilung wechselt.

In der ersten Runde sind Azubis aus den Berufen Verwaltungsfachangestellte, Erzieher, Industriekaufleute, Steuerfachangestellte und Schreiner dabei. Alle drei Minuten rücken die Schülerinnen und Schüler einen Tisch weiter. So gewinnen sie innerhalb einer Viertelstunde einen guten Überblick über fünf Ausbildungsberufe. Dazu bekommen sie noch ein Teilnahmezertifikat.

Viele folgen der Einladung vom Speed-Dating und besuchen die Azubis an ihren Messeständen. „Es ist gut, wenn man weiß, wo man hin will“, sagt eine Schülerin angesichts der Vielfalt in der Oberschwabenhalle. Jeder Standbetreiber versucht auf seine Art, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: von der Schutzwesten-Anprobe bei der Polizei über das Krankenbett mit Übungspuppe, von Roboter-Greifarmen bis zu frischem Popcorn. Veranstalter der Bildungsmesse Ravensburg sind die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, die IHK Bodensee-Oberschwaben, die Kreishandwerkerschaft Ravensburg, das Landratsamt Ravensburg und das Staatliche Schulamt Markdorf.