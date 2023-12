In dieser Geschichte geht es um Wein, aber auch um soziales Engagement. Wie passt das zusammen? Indem seit nunmehr zehn Jahren Wein hergestellt und verkauft wird, um die Hospizarbeit in Ravensburg zu unterstützen. Die Initiative dafür ging von Johannes Kiderlen aus.

73 Jahre ist er alt, aber das sieht man ihm nicht an. „Hans“, wie ihn viele nennen, will nun dennoch etwas kürzer treten. Zum Jahresende übergibt er die Pacht für den Ravensburger Rebgarten Rauenegg an den Förderverein Burghaldentorkel. Seit 2014 hatten Ehrenamtliche unter Kiderlens Führung den kleinen Weinberg in der Schlierer Straße bewirtschaftet. Durch die erzeugten Erträge und den verkauften Wein konnte die Hospizstiftung Schussental unterstützt werden. 2016 kam es so zur Gründung des stationären Ravensburger Hospiz mit heute acht Plätzen.

Die Idee der Finanzierung stammt aus dem Burgund

Vom Weinberg zur Hospizstiftung: Das ist eine Verbindung, die man von außen betrachtet nicht erwarten würde. Dabei gibt es durchaus ein Vorbild. Jährlich fuhr Johannes Kiderlen nach Beaune im Burgund zu einer Weinversteigerung. Deren Erlöse kommen stets dem dortigen Hospiz zugute.

Doch bevor Kiderlen in diese Richtung auch für Ravensburg dachte, zogen etliche Jahre ins Land. Der 73-Jährige war nach eigener Aussage ein fauler Schüler, der mit Ach und Krach die Mittlere Reife schaffte und danach Ausbildungen als Weinküfer (Weinausbau und Fasspflege) und in Getränketechnologie (Verfahrenstechnik zur Herstellung von Ölen, Essig, Bier und Limonade) absolvierte.

Der Handel mit Getränken war ihm zu wenig

Danach stieg Johannes Kiderlen in das Importunternehmen für Wein und Traubensaft seines Vaters ein, eröffnete einen Getränkehandel und erweiterte diesen zu einer Kette von 25 Märkten. Der Ravensburger war ein erfolgreicher Geschäftsmann, doch im Lauf der Jahre stellte er fest: „Ich war nur noch Getränkehändler, das war mir zu wenig.“

In den 90er-Jahren begann er damit, Spirituosen, Öle und Essig lose zu verkaufen. Die relativ hochpreisige Qualitätsware kam aber bei seiner Kundschaft in den Getränkemärkten nicht an. Also verkaufte Johannes Kiderlen die Märkte und widmete sich seiner neuen Geschäftsidee „Vom Fass“.

Das erste „Vom Fass“-Geschäft wurde am 23. März 1994 in Regensburg eröffnet. Im April 1994 kam ein Geschäft in Aalen, im Oktober eines in Landshut und im November eines in Nürnberg dazu. 1995 wurde das Unternehmen Vom Fass AG in Ravensburg gegründet, später erfolgte der Umzug nach Waldburg.

„Ich war vom McDonald’s-Franchise-System begeistert“, sagt Kiderlen heute, der immer auf Partner vor Ort setzte beim Aufbau seiner neuen Firma. Weltweit gibt es heute rund 280 Geschäfte im Franchise-Verbund, jedes zweite davon im Ausland.

Doch die Arbeit war ihm nie alles. Auch wenn ihm seine Mitarbeiter wichtig waren:

Wir haben immer gut bezahlt, und wenn jemand Probleme bekam, dann halfen wir. Johannes Kiderlen

Auch an anderer Stelle war und ist Kiderlen engagiert: bei den Altentrommlern am Ravensburger Rutenfest.

Feststellung: In Ravensburg fehlt ein Hospiz

Und so kam es, dass der Oberbürgermeister den gelernten Küfer ansprach, ob nicht die Altentrommler den (defizitären) Weinberg in der Schlierer Straße übernehmen wollten. „Das war nichts“, sagt Kiderlen. Dennoch wollte er Gutes tun, „aber nicht nur einmal spenden, sondern eine Sache dauerhaft unterstützen“. Er fragte sich: Was fehlt in Ravensburg? Und erinnerte sich an Beaune im Burgund und die dortige Hospizarbeit.

Das Problem in Deutschland ist, dass die Krankenkassen den Abmangel von Hospizeinrichtungen nicht übernehmen. Also entschied Johannes Kiderlen, für diesen bei einem entstehenden Ravensburger Hospiz gerade zu stehen, sollte die Idee, den Rebgarten Rauenegg mit Ehrenamtlichen finanziell tragend zu bewirtschaften, nicht funktionieren. „Die hielten mich alle für verrückt“, lacht er.

Über 2000 Liter Wein als Jahresertrag

Doch der eingeschlagene Weg erwies sich als erfolgreich. Fast 1000 Stunden Arbeit leisteten die Ehrenamtlichen in den Weinbergen Rauenegg und Burghaldentorkel allein im vergangenen Jahr. Dabei ging es um Reben schneiden, binden, ausbrechen, entlauben, spritzen, düngen, gipfeln, neu pflanzen, Bodenarbeiten und mähen. Der Ertrag: 1600 Liter Müller-Thurgau für Secco und 600 Liter für Spätburgunder. Beide Sorten werden ohne Zwischenhandel direkt verkauft.

Künftig übernimmt all das der Förderverein Burghaldentorkel, der von Januar an auch für den Weinberg in der Schlierer Straße zuständig ist. Johannes Kiderlen wird sich dabei weiter engagieren: „Ich gebe die Verantwortung ab, aber verantwortlich fühle ich mich trotzdem noch.“ Schließlich wolle er weiterhin den Hospizgedanken in Ravensburg verbreiten. Und nicht nur Wein verkaufen.