Maßnahmen geplant

Wie Ravensburg über den Winter kommen will

Ravensburg / Lesedauer: 3 min

In der CHG-Arena könnte es in diesem Winter kälter werden, weil weniger geheizt wird. Denn der Energieverbrauch ist enorm. (Foto: Felix Kästle )

Auch wenn die Gefahr einer Gasmangellage in diesem Winter nicht mehr ganz so groß ist, will die Stadt Ravensburg Energie sparen. Was konkret geplant ist.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 17:00 Von: Annette Vincenz