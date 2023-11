Der dramatische Rückgang beim Wohnungsbau bereitet der Ravensburger Stadtverwaltung Sorgen. Da die Kommune an den meisten Ursachen ‐ höheren Baukreditzinsen und Materialkosten ‐ nichts ändern kann, will sie zumindest eigene Hürden abbauen, die Bauwilligen das Leben schwermachen beziehungsweise das Vorhaben gleich ganz vermiesen würden.

Ein Zwölf-Punkte-Plan soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und entbürokratisieren, Kosten reduzieren und Bürger ermutigen, leerstehende Wohnungen zu vermieten. Einigen Kommunalpolitikern ging das Programm bei der Vorberatung im Technischen Ausschuss jedoch nicht weit genug. Sie können sich radikalere Maßnahmen vorstellen, die bis zu Bußgeldern für nicht-vermieteten Wohnraum reichen.

Alle müssen Kröten schlucken

Oberbürgermeister Daniel Rapp bleibt dem Technischen Ausschuss in der Regel fern und überlässt die Sitzungsleitung seinem Baubürgermeister Dirk Bastin. Wegen der Bedeutung des Plans warb er aber am Mittwochabend selbst für das Maßnahmenpaket, bei dem „für jeden etwas dabei sei“.

Heißt im Umkehrschluss auch: Jede Fraktion hat eine Kröte zu schlucken. Die Grünen etwa die Aufweichung der Baumschutzsatzung, die FDP die ab 2025 mögliche Einführung einer Grundsteuer C für Bauland, das aus Spekulationsgründen brachliegt.

„Wir erleben eine verrückte Situation“, sagte Rapp. „Der Bedarf nach Wohnraum steigt, aber nicht die Nachfrage.“ Tatsächlich hatte die Stadtverwaltung im letzten Jahr seit dem starken Anstieg der Bauzinsen nach mehreren Erhöhungen des Leitzinses durch die EZB und stark gestiegenen Neubaukosten erstmals erlebt, dass Bauwillige in großer Zahl von ihrem Vorhaben abgesprungen sind.

Bundesweit häufen sich zudem Insolvenzen von Bauträgern, es gibt auch schon zwei entsprechende Pleiten im Kreis Ravensburg. „Oder große Konzerne wie Vonovia legen ihre Baupläne einfach auf Eis. Für die Stadt Weingarten ist das eine Katastrophe mit einer riesigen Brache mitten in der Stadt, und keiner weiß, wann es weitergeht“, sagte Rapp.

Baubürgermeister Bastin führte aus, es sei beispielsweise unsinnig, am Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in der jetzigen Form festzuhalten, wenn das Investoren davor abschrecke, überhaupt Wohnungen zu bauen. Die Entbürokratisierungsmaßnahmen würden aber nicht dazu führen, geltendes Bundes- oder Landesbaurecht zu brechen, betonte er. Es gehe einzig und allein um städtische Vorschriften, die ‐ zum Teil nur zeitweise bis 2026 ‐ ausgesetzt werden sollen.

Das sagen die Parteien

Bei den Fraktionen im Technischen Ausschuss stießen die geplanten Maßnahmen in der Vorberatung für den Gemeinderat am 27. November insgesamt auf Zustimmung. Für den demokratischen Prozess sei es jedoch nicht dienlich, immer nur ganze Pakete absegnen zu lassen, meinte Maria Weithmann (Grüne).

Einigen Maßnahmen würden wir zustimmen, anderen nicht. Abstriche beim Umweltschutz darf es nicht geben. Er ist wichtiger denn je. Maria Weithmann

Da die Grünen den starken Druck auf dem Wohnungsmarkt aber erkennen würden, seien sie bereit, den gesamten Maßnahmenplan mitzutragen. Kritisch sehen sie unter anderem die Aufweichung der Baumschutzsatzung. Die hat zur Folge, dass bei kleineren Baumaßnahmen wie etwa dem Einbau einer Dachgaube künftig keine Nachweispflichten und Kartierungen des ganzen Grundstücks mehr nötig sind, wenngleich deswegen auch in Zukunft schützenswerte Bäume auf Privatgrundstücken nicht einfach abgeholzt werden dürfen.

Weithmann regte an, eine geplante neue Stelle im Bauamt viel weiter zu fassen, als von der Stadtverwaltung beabsichtigt. Ursprünglich sollte der neue Sachbearbeiter lediglich Eigentümer beraten, die ihre älteren Einfamilienhäuser ausbauen wollen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen ‐ etwa eine Einliegerwohnung im Dachgeschoss.

Nachdem alle anderen Parteien, mit Ausnahme von FDP-Politiker Markus Waidmann, der sich bei dem Thema enthielt, ähnlich argumentierten, bekommt Baubürgermeister Dirk Bastin nun einen persönlichen Referenten. Der soll sich zusätzlich darum kümmern, leer stehenden Wohnraum zu identifizieren und die Eigentümer gezielt dabei zu unterstützen, diesen zu vermieten. Außerdem soll er oder sie auf Vorschlag von Frieder Wurm (CDU) Bauherren und Architekten beraten, wenn ein Bauvorhaben hinkt oder etwas nicht so funktioniert, wie es sollte ‐ zum Beispiel wichtige Unterlagen fehlen.

Christdemokrat lobt Ampel-Pläne

Wurm, der sich als Architekt besonders gut mit dem Thema auskennt, nannte die Situation auf dem Wohnungsmarkt ebenfalls „dramatisch“. Der Christdemokrat glaubt, dass das 14-Punkte-Programm zur Förderung des Wohnbaus der Ampelregierung aber zum Erfolg führen werde. „Zusammen mit unseren zwölf Punkten sind das schon 26 Punkte“, witzelte er. Einzig in Sachen Grundsteuer C hat er noch Bedenken, vor allem, was die Ausgestaltung anbetrifft. „Wie reagieren wir, wenn dann jemand ein Tinyhouse auf ein riesiges Grundstück stellt?“, fragte er.

Bei der Grundsteuer C handelt es sich zunächst nur um einen Prüfauftrag, denn frühestens im Jahr 2025 dürfen Kommunen eine solche Steuer erheben. Sie würde Grundsteuer A (für landwirtschaftlich genutzte Flächen) und die Grundsteuer B (für bebaute oder bebaubare Flächen) ergänzen beziehungsweise ersetzen. Heute zahlen die Eigentümer von brachliegendem Bauland „nur“ Grundsteuer B. Eine Grundsteuer C auf solche Gelände müsste dann deutlich höher sein, um den Druck auf die Eigentümer zu erhöhen, dieses Bauland nicht zu Spekulationszwecken frei zu halten, sondern zügig zu bebauen oder an einen Investor zu verkaufen, der es dann bebaut.

Wer ist Spekulant und wer nicht?

Ein gravierendes Problem dabei sieht jedoch Hans-Dieter Schäfer (SPD): Nicht alle brachliegenden Grundstücke würden unbedingt Spekulanten gehören, die Preise in die Höhe treiben wollten. „Viele können es sich vermutlich gerade nicht leisten zu bauen oder wollen das Grundstück für ihre Kinder freihalten“, meinte der Sozialdemokrat. Da genau zu unterscheiden, sei wahrscheinlich schwierig.

Den Verzicht auf Gebühren problematisierte Michael Lopez-Diaz (Bürger für Ravensburg). „Wir nehmen dadurch viel weniger ein, obwohl der Haushalt auf Kante genäht ist“, sagte er. Gleichwohl schlug er vor zu prüfen, ob die Stadt bauwilligen Familien nicht auch Zuschüsse geben könnte. Er selbst habe Anfang der 1980er-Jahre von einem solchen Programm profitiert und seinerzeit 15.000 D-Mark erhalten. Zu einer Zeit, als die Bauzinsen zwischen 6 und 9 Prozent lagen.

Markus Waidmann (FDP) fand es zwar auch sinnvoll, dass sich in der Bauverwaltung jemand stärker um (Um-)Bauwillige kümmern soll, war aber gegen die Schaffung einer neuen Stelle und wollte lieber bestehendes Personal umschichten. Damit reizte er allerdings Behördenchef Bastin: Angesichts zweier langzeiterkrankter Kollegen habe man „keinerlei Personalreserven, die abgebaut werden könnten“. Oder umgeschichtet.

Hohes Bußgeld für Leerstände gefordert

Für großen Zündstoff sorgte dann gegen Ende der Debatte ein Vorschlag von Jochen Fischinger (Freie Wähler), der von den Grünen unterstützt wurde. „Es ist nicht akzeptabel, dass manche Leute händeringend eine Wohnung suchen, während gleichzeitig Wohnraum leersteht“, sagte er angesichts groben Schätzungen, dass derzeit zwischen 400 und 800 Wohnungen im Ravensburger Stadtgebiet nicht vermietet sind. Er regte an, nach dem Vorbild der Stadt Tübingen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro zu verhängen, wenn Wohnungen sechs Monate oder länger leer stehen. „Das würde einiges gegenfinanzieren“, glaubt Fischinger.

Da sich die einen aber erst ins Thema einlesen wollten und andere, darunter Oberbürgermeister Daniel Rapp, zu erkennen gaben, darin einen zu krassen Eingriff ins Eigentum zu sehen, wurde das Thema zunächst zurückgestellt. Ausführlich behandelt wird es voraussichtlich in einer der nächsten Ausschusssitzungen. Über das eigentliche 12-Punkte-Programm der Verwaltung entscheidet der Gemeinderat am 27. November.