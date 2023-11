Wie Pflegende eigene Bedürfnisse wahren

Im Hörsaal des Klostergebäudes im ZfP Südwürttemberg am Standort Weißenau findet am Mittwoch, 22. November, von 11 bis 12.30 Uhr eine Fortbildung speziell für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz statt. „In unserem Alltag geraten wir oft in Stresssituationen, haben nur wenig Zeit und machen deshalb keine bewussten Pausen“, sagt Miriam von der Heydt, Leiterin des Netzwerk Demenz. In der Fortbildung werden daher gezielt psychische Belastungen und Überforderungserleben bei der Pflege von Angehörigen in den Fokus genommen. Julia Sonntag, Gesundheits- und Krankenpflegerin, gibt Angehörigen Tipps, die ihnen helfen, Grenzen zu setzen und unter Berücksichtigung der Selbstfürsorge gesund zu bleiben. Die Anmeldung zur Fortbildung „Und wo bleibe ich?“ erfolgt per E-Mail an miriam.[email protected] oder telefonisch unter 0751/76012564.