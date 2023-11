Dienstags, Spätnachmittag, am Spielplatz zwischen „Im Egert“ und „Kantstraße“: Eine Gruppe von sechs Männern steht an der langgestreckten Boule-Bahn und hantiert mit ihren silbernen Kugeln. Bis vor Kurzem war als siebter ein 95-Jähriger dabei, der eine Schnur mit Magnet benutzte, um seine Kugel aufzuheben. Dabei hätte sich jeder seiner Mitspieler gern für ihn gebückt, aber Selbstständigkeit war ihm wichtig. Und das Dazugehören.

Zur Nachbarschaft, die ursprünglich vom „Im Egert“ ausging und irgendwann auch einzelne Bewohner der Kantstraße, wie ihn, mit einbezog. Dank des Boule-Spiels. Warum die Nachbarschaft hier seit mehr als 40 Jahren so gut funktioniert, hat aber auch andere Gründe.

Der „Fahnenjunker“ hat Geburtstage im Blick

Als die 20 Häuser in diesem Teil der Weststadt 1978/79 gebaut wurden, fanden sich die ersten Häuslesbauer zusammen. Sie schauten, wie der andere baute, gaben sich Tipps, halfen sich gegenseitig. Einige von ihnen, darunter Karl Schädler, langjähriger SPD-Stadtrat, entwickelten bald die Idee einer Geburtstagsliste. Fast alle Hausbesitzer ließen sich eintragen im Wissen, dass das auch Folgen haben würde. „Fahnenjunker“ wurde Herbert Tobolski, der mit seiner Familie das erste Haus „Im Egert“ bewohnt. Er errichtete eine Fahnenstange und übernahm die Aufgabe, immer dann die weiß-blaue Fahne zu hissen, wenn einer aus der Liste Geburtstag hatte.

Die Nachbarn sollten so an das aktuelle Geburtstagskind erinnert werden, um ihm gebührend zu gratulieren. Darunter verstand man zunächst einen Besuch mit Gartenblume in der Hand, später nahm das Gratulieren andere Maße an.

„Bei runden Geburtstagen lud man auch mal ins Gasthaus ein“, erzählt Herbert Tobolski.

„Da konnten dann fünf bis sechs Familien aus der Straße dabei sein.“ Manchem Anlieger war das aber auch etwas zu viel, und der Rahmen der Gratulationstour wurde wieder bescheidener.

Das Gefühl von nachbarschaftlicher Verbundenheit

Dennoch: Die Geburtstagsliste besteht bis heute. Namen wurden gestrichen, Hausbesitzer wechselten. Nicht jeder Neue ließ sich in die Liste eintragen. Aber zwei Drittel der „Im-Egert“-Anwohner stehen auch heute noch drauf. „Das Hingehen ist etwas weniger geworden, viele Menschen sind heute alt und telefonieren lieber, wenn die Fahne weht“, sagt Tobolski. Aber der Kontakt und das Gefühl von nachbarschaftlicher Verbundenheit ist geblieben.

Jüngere Anwohner fahren ältere zum Arzt, kaufen für sie ein, begleiten sie bei einer kleinen Runde mit dem Rollator, fahren ausländische Pflegehelfer auch mal zum Flughafen nach Memmingen. Wichtig ist das Gefühl: Ich bin nicht allein, auch wenn durch den Verlust des Partners und den Wegzug der Kinder Einsamkeit spürbar wird.

Nachbarschaftsfeste, Jahresausflügen und Boule-Spiele

Die Motoren und „Projektmanager“ der Egert-Nachbarschaft, unter ihnen Karl Schädler, Herbert Tobolski und Emil Hübschle, initiierten erste große Nachbarschaftsfeste. Meist auf dem Gelände der Familie von Lepel trafen sich die Anwohner mit ihren Kindern zu fröhlichem Beisammensein. Noch heute kommen die inzwischen 40- bis 50-jährigen Kinder von weit her zum sommerlichen Egert-Fest angereist, um Freunde von damals zu treffen und Wiedersehen zu feiern.

Besuche in Montélimar im Zuge der Städtepartnerschaft mit Ravensburg ließen den Wunsch bei einigen Egert-Anwohnern reifen, auf dem Spielplatz zwischen „Im Egert“ und „Kantstraße“ eine Boule-Bahn zu errichten. 1980 gründeten sie die Boule-Gruppe, die sich seitdem jeden Dienstag um 17 Uhr trifft. Die Frauen der Boule-Männer waren insofern eingebunden, da sie nicht nur reihum das kleine Vesper bei Bier oder Wein nach Ende eines jeden Spieltages vorbereiteten, sondern auch an den Jahresausflügen der Gruppe teilnahmen. Die bereitete Emil Hübschle mit viel kulturellem Basiswissen vor. Sie führten unter anderem zu den Klöstern Obermarchtal, Rot an der Rot, zum Hofgut Farny oder zur Gartenschau nach Überlingen.

Freundschaftliche Bande zu Frankreich

Zwischen 1981 und 1985 bestand eine freundschaftliche Bande zwischen der Union Gymnastique Montélimar und der Egert-Boule-Gruppe. Rudi Lach hatte sich dafür eingesetzt. Gemütlichkeit und französisches Temperament bildeten eine perfekte Symbiose. Gegenseitige Einladungen vertieften Freundschaften, die zum Teil noch heute bestehen.

Seine Erfahrungen mit Jung und Alt in der Nachbarschaft bewogen Herbert Tobolski denn auch 1991, einen der zehn Standorte für neue Seniorengenossenschaften im Land zu übernehmen. Noch heute leitet er die Genossenschaft für Jung und Alt in Ravensburg.

Egal, ob Akademiker oder Handwerker

Edgar Fiederer zog erst 2008 in den „Egert“. Bei einem Geburtstagsempfang lernte er Tobolski kennen und trat in die Genossenschaft ein. Auf dem Boule-Platz lernte er zudem seinen Nachbarn Emil Hübschle näher kennen. Er unterstützte ihn zusammen mit anderen Nachbarn und Freunden bis zu seinem Tod. Was ihm an der besonderen Nachbarschaft „Im Egert“ gefällt: Es spielt keine Rolle, ob man Akademiker oder Handwerker ist. Gute Nachbarschaft wird mit all den gepflegt, die das zu schätzen wissen.

Und was heißt das, gute Nachbarschaft? Eginhard Wimmer aus der Kantstraße, der seit einiger Zeit zur Boule-Gruppe gehört, sieht das so: „Nicht nur große Feste sind wichtig. “

„Es geht auch einfach um freundliches Grüßen, ums Aufeinander-Zugehen oder Scheibe-Runterkurbeln und ‚Hallo‛ zurufen.“ Eginhard Wimmer

Über die Grenzen der eigenen Straße hinaus

Josef Streif, sein Nachbar in der Kantstraße ergänzt: „Immer wieder gehe ich mit Leuten aus der Nachbarschaft einkaufen, das ist für mich selbstverständlich!“ Und wenn Paul Lübbehusen aus der Kantstraße und Manfred Haggenmiller aus dem Egert sich einen privaten Zugang durch ihre Gärten anlegten, dann steht auch das als Symbol für gute Nachbarschaft, sogar über die Grenzen der eigenen Straße hinaus.