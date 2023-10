Messe ja bitte. Aber Stau nein danke! Die meisten, die nach Ravensburg zur Oberschwabenschau wollen, überlegen schon vorher, wie An- und Abreise am besten und bequemsten funktionieren. Die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) empfiehlt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wer mit dem Auto zur Messe kommt, sollte die ausgeschilderten und kostenlosen Park-and-Ride-Parkplätze (P&R) ansteuern. Von dort aus pendeln mehrere Messebus-Linien zum Gelände.

Die Pendelbusse des Messeveranstalters kosten nichts und halten direkt an den Messe-Eingängen Nord oder Süd. Besonders nützlich werden sie in diesem Jahr für alle sein, die aus dem Raum Wangen und dem Allgäu anreisen: Weil die B32 stadteinwärts an einer Stelle gesperrt ist, wird der Verkehr bereits ab dem Kreisverkehr Bodnegg-Rotheidlen umgeleitet über Waldburg und Weingarten. Die Umleitung ignorieren darf, wer den P&R-Parkplatz Flappachbad ansteuert. Denn die Messebusse dürfen mit Sondergenehmigung durch die Baustelle fahren. „So kann man wirklich viel Zeit sparen, vermeidet die Umleitung und gelangt auf direktem Weg zur Messe“, wird Messechef Stephan Drescher in der Pressemitteilung zitiert.

Kombi-Ticket für preisgünstige Zugfahrten

Was RVG-Geschäftsführer Drescher als sehr gute Alternative sieht: eine Anreise mit Bahn und Bus. Deswegen hat das Team der Oberschwabenschau dieses Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Bodo begonnen und bietet erstmals ein Kombi-Ticket an. Wer dieses Ticket vorab online kauft, hat nicht nur den Messe-Eintritt, sondern auch die An- und Abreise aus dem gesamten Bodo-Verbund inklusive. Also aus Leutkirch, Isny und Oberstdorf im Osten und vom nordwestlichen Bodensee-Zipfel ganz im Westen. Vom Bodensee-Nordufer bis zu den oberschwäbischen Bädern Saulgau und Schussenried, Wurzach und Waldsee reicht das Bodo-Gebiet. Das Kombi-Ticket sei preiswert kalkuliert, so Drescher. Man kann es als Ticket für Einzelpersonen kaufen, ebenso auch in den verschiedenen Variationen des Familien-Tickets für die Messe.

Von Norden her, aus Ulm, Laupheim, Biberach und Aulendorf, fahren meist zwei Züge pro Stunde. Von Süden, aus Richtung Friedrichshafen, sind es stündlich meist drei Verbindungen. Auch aus Sigmaringen und Bad Saulgau können Messegäste per Bahn anreisen, mit Umstieg in Aulendorf. Zudem halten viele Regionalbusse am Ravensburger Bahnhof. Vom Bahnhof aus ist man binnen Minuten zu Fuß auf der Messe. Es fahren auch Busse, teilt die RVG weiter mit.

Zum Parken den Schildern folgen

Wer sich mit dem Auto aufmacht in Richtung Messe, sollte schon am Stadtrand von Ravensburg Ausschau halten nach dem ausgeschilderten, kostenlosen P&R-Parkplätzen. „Unser Verkehrsleitsystem wird laufend aktuell angepasst“, so Drescher. Das dynamische Parkleitsystem werde eigens für die fünf Messetage eingerichtet. Mehr als 20 Helfer sind daran beteiligt, in der Zentrale und draußen unterwegs im Stadtgebiet. Sie kümmern sich darum, dass alles funktioniert und bestmöglich fließt. Schilder an den Straßen ändern sie nach Bedarf ‐ zu Stoßzeiten im Viertelstundentakt. „Übrigens werden auch Ampelschaltungen für die Messetage angepasst“, berichtet Drescher.

Aus jeder Richtung gibt es Lösungen

Direkt am Messegelände gibt es nur wenige Parkflächen, die erfahrungsgemäß auch immer voll seien. Deswegen empfiehlt der Messechef die P&R-Lösungen. Wer von Norden her über die B30 kommt, könne direkt den P&R Weingarten ansteuern. Von dort pendelt die Messelinie M2. Aus Süden über die B30, beispielsweise aus Lindau oder Friedrichshafen, seien der P&R Weißenau und die M3 optimal. Aus dem Westen, also Meersburg, Hegau oder auch Schwarzwald-Baar, empfehlten sich P&R Blaues Haus und M4. Von Sigmaringen oder Ostrach kommend, seien der P&R BOB Bahnhof und die M5 gut. Die M6 vom P&R Flappachbad sei der perfekte Anreiseweg für alle aus Wangen und dem Allgäu ‐ denn die B32 ist stadteinwärts gesperrt und die Umleitung weit. Aber der Messebus kommt durch.

Alle Infos zur Anreise gibt es auch unter www.oberschwabenschau.de