Die Aktion kam an: Als am 25. Juni rund zwei Dutzend Hausbesitzer in der Innenstadt für einige Stunden ihre Gärten öffneten, wollten jede Menge Leute wissen, wie es dort ausschaut. Hunderte Besucher nutzten die Gelegenheit, bei traumhaftem Sommerwetter einen Blick in die normalerweise unzugänglichen grünen Oasen zu werfen. „Die Rückmeldungen reichten von grandios über ganz toll bis sensationell“, freut sich Initiator Dietmar Hawran vom Bürgerforum Altstadt. Nun ist die Frage, ob es eine Wiederholung gibt.

Empfohlene Artikel Besondere Einblicke Tag der Offenen Gärten überrascht mit viel Grün mitten in der Stadt q Ravensburg

Sowohl die Besucher als auch die Gartenbesitzer „finden, das muss man nochmal machen“, sagt Hawran, der den „Tag der offenen Gärten“ eigentlich als Auftaktveranstaltung zum 50. Geburtstag des Bürgerforums Altstadt auf die Beine gestellt hat. Grundsätzlich ist er einer Wiederholung nicht abgeneigt und geht davon aus, dass in der Innenstadt noch einige Gärten dazukommen könnten.

Im Herbst wird entschieden, wie es weitergeht

Allerdings weiß Hawran auch: Das Ganze sei Arbeit gewesen, da die Gartenbesitzer ihre privaten Paradiese nicht nur herausgeputzt, sondern dort meist auch Getränke, Kunst oder Musik angeboten hätten. Alles ein ziemlicher, rein ehrenamtlicher Aufwand, so Hawran. Um abzuklopfen, wer noch mal mitmachen und Einblick in sein privates Paradies geben würde, soll es im Herbst ein Treffen mit allen Beteiligten geben.

Hawran findet: Die Aktion sollte bei einer etwaigen Neuauflage „nicht hundertprozentig identisch“ sein. Außerdem müsse der Tag „was Besonders bleiben“ — und solle daher allenfalls alle zwei Jahre stattfinden. Hawran könnte sich darüber hinaus vorstellen, dass der „Tag der offenen Gärten“ das nächste Mal in einem anderen Stadtviertel über die Bühne geht oder ein anderer Schwerpunkt gesetzt wird.

Bei der Premiere lag der Fokus vor allem auf dem ökologischen Aspekt: Das Bürgerforum wollte zeigen, was sich in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Stadtsanierung und Entsiegelung von Hinterhöfen zum Besseren gewandelt hat. Für Hawran wäre es auch denkbar, dass die Stadt Ravensburg künftig die Organisation der Veranstaltung in die Hand nimmt.

Bürgermeister wünscht sich eine Fortsetzung

Baubürgermeister Dirk Bastin kann sich zwar vorstellen, „die Last auf mehr Schultern zu verteilen“. Dennoch hofft er, dass Hawran, der dank seines großen Netzwerks so viele Gartenbesitzer zur Teilnahme motiviert habe, bei der Stange bleibt. Auch Bastin findet, der „Tag der offenen Gärten“ sei „super angekommen“ und wünscht sich eine Fortsetzung.

Er selbst hatte eine Führung durch die Unterstadt angeboten, bei der die Teilnehmer sich unter anderem den Innenhof des neuen Kaiserhofs oder den versteckten Garten des katholischen Gemeindehauses St. Jodok in der Eisenbahnstraße angucken konnten. Darauf hatten so viele Leute Lust, dass man die Gruppe teilen und spontan eine Mitarbeiterin des Umweltamts einspringen musste.