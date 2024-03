Der Erziehungsexperte und Kinderarzt, Herbert Renz-Polster, ist am Dienstag, 19. März, in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg zu Gast. Um 20 Uhr stellt er sein Buch „Mit Herz und Klarheit“ vor, in dem er beschreibt, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht.

Nach seinen Büchern über die kindliche Entwicklung geht es diesmal mitten hinein in den Familienalltag. Viele Eltern wollen ihre Kinder liebevoll und zugewandt erziehen, geraten bei Konflikten jedoch immer wieder an ihr Limit. Und schon sind die alten Fragen wieder da: Wie viele Grenzen brauchen Kinder? Müsste ich nicht konsequenter sein? Wie kann ich erziehen ohne zu verletzen? Herbert Renz-Polster beschreibt, wie Kinder ihre Stärken entwickeln und wie eine Erziehung gelingt, die Mitbestimmung und elterliche Führung verbindet. „Mit Herz und Klarheit“ ist ein wegweisendes Buch, das gerade jetzt Orientierung gibt, wo viele Eltern an den hier behandelten Hotspots verzweifeln: der Medienproblematik, der oft wackeligen Kooperation in der Familie und der Frage nach den Grenzen. Renz-Polster plädiert für eine Erziehung, die Familien stärkt, weil sie beides vermittelt: Wurzeln und Flügel.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 14 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Ravensbuch, in allen Osiander Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse.