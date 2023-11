Hat die Ampelregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch eine Zukunft? Schließlich erschwert die Haushaltssperre infolge des Richterspruchs, dass der Klima- und Transformationsfonds des Bundes verfassungswidrig ist, die weitere Zusammenarbeit ungemein. Während SPD und Grüne für ein Aussetzen der Schuldenbremse für die Krisenjahre 2023 und 2024 sind, will die FDP bestenfalls noch mal eine Ausnahme für 2023 machen und danach lieber sparen, etwa bei Sozialausgaben.

Schwäbische.de hat bei der „Ravensburger Ampel“, also den drei Abgeordneten Heike Engelhardt (SPD), Agnieszka Brugger (Grüne) und Benjamin Strasser (FDP), nachgefragt, welchen Weg sie aus dem Dilemma sehen ‐ und ob die Koalition am Ende ist.

„Schuldenbremse nicht mehr zeitgemäß“

Heike Engelhardt (SPD) weicht der Frage, wo sie eventuell sparen würde, komplett aus. Stattdessen meint sie. „Meiner Meinung nach gehört die Schuldenbremse auf den Prüfstand, denn sie ist nicht mehr zeitgemäß.“ Was allerdings angesichts der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für Grundgesetzänderungen wegen der Haltung der Union momentan aussichtslos ist. „Wir sollten uns nicht die Möglichkeiten nehmen, Wachstumsimpulse zu setzen und die wichtige Transformation zur Klimaneutralität aktiv zu begleiten“, beharrt die Ravensburger Abgeordnete zumindest auf einem erneuten Aussetzen der Schuldenbremse. Die Frage, ob es nicht besser wäre, angesichts der unüberbrückbaren Differenzen der Ampelpartner Neuwahlen anzustreben ‐ oder bis 2025 in eine Groko zu wechseln, verneint sie.

Wettbewerber subventionieren Unternehmen in großem Stil

Agnieszka Brugger (Grüne) sieht keinen großen Spielraum zum Sparen. „Es wird angesichts der großen Umbrüche in diesen Zeiten kaum möglich sein, im Haushalt irgendwo 60 Milliarden Euro einzusparen, ohne massive Verwerfungen zu erzeugen“, meint sie. Viele Menschen und Unternehmen spürten noch immer die Nachwirkungen der Corona-Krise sowie die gestiegenen Lebenshaltungs- und insbesondere Energiekosten durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. „Gleichzeitig verstärken sich die Klimakrise und ihre Folgen jeden Tag. Wir werden uns aus keiner dieser Krisen heraussparen können und würden die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb massiv schädigen“, verweist Brugger auf Staaten wie die USA oder China, die in großem Stil in klimafreundliche Technologien investieren. Sinnvolles Einsparpotenzial sieht Brugger allerdings bei der Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, aus ihrer Sicht sei das eine „klimaschädliche Subvention“.

Kindern auch eine intakte Umwelt hinterlassen

Gerade werde überdeutlich, dass die Gestaltung der Schuldenbremse auf Bundesebene ökonomisch kontraproduktiv sei und einem „sehr verkürzten Begriff von Generationengerechtigkeit“ folge. „So wichtig es ist, sorgsam zu haushalten und der nächsten Generation keine immensen Schulden zu hinterlassen, so wichtig ist es, ihnen eine intakte Umwelt, ein modernes Bildungssystem und eine verlässliche Gesundheitsversorgung zu übergeben.“ Auch die CDU müsse sich bei einer Reform der Schuldenbremse bewegen, denn: „Ich muss gerade einer Reihe von CDU-Bürgermeistern vor Ort die schwierige Nachricht überbringen, dass die Förderantrage, die sie für die Sanierung von Sportstätten oder zur Renaturierung von Mooren gestellt haben, angesichts des Urteils derzeit in der Finanzierung nicht sichergestellt sind.“

„Grüne und FDP sind nicht an Energiekrise Schuld“

Zumal auch die Folgen für zahlreiche Bürger bitter wären, wenn die Strom- und Gaspreisbremsen nicht bis Frühjahr 2024 weiterlaufen könnten. „Wenn Menschen und Unternehmen ihre Energiekosten nicht bezahlen können oder dies unvertretbare Härten darstellt, dann kann man das nicht ignorieren“, meint die Grünen-Politikerin. Die hohen Energiepreise seien eine Folge des brutalen russischen Angriffskrieges und einer falschen Energiepolitik der Vergangenheit. „Weder Grüne noch FDP haben für die fatale fossile Energieabhängigkeit von Russland gesorgt, daher haben auch diejenigen Verantwortung zu einer Lösung beizutragen, die diesen schweren Fehler entgegen allen Warnungen begangen haben“, sagt sie in Richtung CDU, die von 2005 bis 2021 die Bundeskanzlerin stellte.

Ist Ampel besser als ihr Ruf?

An ein vorzeitiges Ende der Bundesregierung wegen der Haushaltsprobleme glaubt sie nicht. „Die Ampelkoalition ist in dem, was sie in den letzten zwei Jahren auf den Weg gebracht hat, trotz großer parteipolitischer Unterschiede besser als ihr Ruf. Ich kann immer nur weiter an alle appellieren, die eigenen Erfolge nicht kaputtzureden, fairer miteinander umzugehen und in Verantwortung für die Menschen in unserem Land pragmatisch um die richtigen Antworten zu ringen, statt sich in gegenseitiger Missgunst und destruktivem Streit zu verlieren.“ Als man den Koalitionsvertrag verhandelt habe, seien die Kriege und Krisen der letzten zwei Jahre nicht absehbar gewesen. „Sie sind eine große Herausforderung und wären für jede Regierungskoalition eine große Belastung.“

Strasser scheut Verantwortung nicht

Auch die FDP will nicht „aus der Verantwortung davonlaufen“, wie der liberale Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser sagt. „Die maroden Straßen, Brücken und Schienen, die mangelnde Digitalisierung und fehlende Wettbewerbsfähigkeit machen deutlich, dass CDU/CSU und SPD unser Land im letzten Jahrzehnt auf Verschleiß gefahren haben. Wir haben als Koalition gerade bei diesen Themen eine echte Trendwende eingeleitet, die wir fortführen wollen.“ Freilich ist für Strasser die Schuldenbremse als Bestandteil des Grundgesetzes unantastbar, auch nicht im Hinblick auf den Sanierungsstau und die drängenden Zukunftsaufgaben. „Das Verfassungsgericht hat eindeutig geurteilt. Es hat die Schuldenbremse gestärkt. Es hat uns nicht dazu aufgerufen, sie erneut auszusetzen.“

Staat kann manche Erwartungen nicht mehr erfüllen

Deshalb gelte nun eine strikte Ausgabendisziplin. Gute Wirtschaftspolitik müsse kein Geld kosten, wenn sie den Unternehmergeist fördere. „Zusätzliche und immer weiter steigende Erwartungen an den Staat kann dieser schlicht und einfach nicht mehr erfüllen. Wenn es uns gelingt, mehr Menschen schneller in Arbeit zu bringen und die irreguläre Migration deutlich zu begrenzen, dann erarbeiten wir uns auch wieder finanzielle Spielräume im Bundeshaushalt.“

Auseinandersetzungen sind nötig

Die Energiepreisbremsen wären auf Anordnung der EU-Kommission sowieso zum 31. März 2024 ausgelaufen. „Mit der Senkung der Stromsteuer schaffen wir aber eine Brücke für das produzierende Gewerbe, also auch für kleine und mittlere Betriebe, anstatt mit einem ursprünglich angedachten Industriestrompreis nur einige wenige große Unternehmen auf Kosten der anderen zu stützen.“ Die FDP sei die einzige politische Kraft, die deutlich mache, „dass wir nur ausgeben können, was vorher erwirtschaftet wurde“, so Strasser. „Manche sehen das nicht so. Das sorgt auch für Diskussionen und Auseinandersetzungen in der Koalition, die geführt werden müssen.“