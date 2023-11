Wie bei Kindern durch Vorlesen das Kopfkino beginnt

Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen sprechen eine eindeutige Sprache: Unsere Kinder können nicht gut lesen. „Neuntklässler in Deutsch immer schlechter“ titelte die „Schwäbische Zeitung“ am 14. Oktober und bezog sich auf eine aktuelle Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Tests mit rund 33.000 Neuntklässlern an 1600 Schulen hatten ergeben, dass im Fach Deutsch jeder Dritte nicht einmal den Mindeststandard beim Lesen erreichte. Mehr als ein Drittel verpasste den Mindeststandard beim Zuhören und ein knappes Viertel bei der Rechtschreibung.

Kurz danach stand in dieser Zeitung, dass die jüngste Iglu-Studie (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) schwache Ergebnisse bei der Lesekompetenz von Viertklässlern zutage gefördert hat. Experten fordern unter anderem eine Förderung des Lesens schon im Vorschulalter. Und die Stiftung Lesen hält in ihrem Vorlesemonitor 2023 fest: „Vorlesen ist einer der wichtigen Impulse in der frühen Kindheit, denn es fördert die sprachliche Entwicklung von Kindern und ihren Zugang zum späteren eigenen Lesen sowie den schulischen Erfolg in allen Fächern ...“ Spätestens jetzt kommt die Kinderstiftung Ravensburg ins Spiel. Auch, weil gestern der Internationale Vorlesetag war.

Mit dem Giesbert Neues lernen

Sabine Hengge wird von den acht Kindern der Kita St. Martin in Baindt bei Ravensburg schon sehnlichst erwartet. Alle 14 Tage besucht die 59-Jährige im Auftrag der Kinderstiftung Ravensburg die Kindertagesstätte, um den Mädchen und Jungen vorzulesen. Der kleine Raum im Untergeschoss ist etwas abgedunkelt, auf dem Boden liegen Gummimatten, auf denen es sich die Kinder im Vorschulalter bequem machen. Auch Hengge setzt sich auf den Boden, und zwar so, dass sie von allen gut gesehen werden kann. Sie hat heute mal wieder den „Giesbert“ mitgebracht. Der ist seines Zeichens ein Regentonnenwicht und der Titelheld des Bilderbuches „Giesbert in der Regentonne“ von Daniela Drescher.

Während einige Kinder den „Giesbert“ wie einen alten Bekannten freudig begrüßen, gibt es ein kleines Mädchen, das eine Schnute zieht und meint: „Ach nein, nicht schon wieder der Giesbert!“. Doch als Hengge dann beginnt, mit ihrer schönen Stimme die Geschichte von Giesbert und dem vergesslichen Eichhörnchen vorzulesen, hört auch sie aufmerksam zu, guckt sich genau die Illustrationen an, die Hengge den Kindern zwischendurch zeigt, und beteiligt sich munter am Gespräch, das sich immer wieder zwischen den Kindern und der 59-Jährigen entspinnt. Denn die Vorleserin stellt Fragen an die Kinder und muntert sie zum Erzählen auf. Im Mittelpunkt steht aber eindeutig das Vorlesen, das etwa 15 bis 20 Minuten dauert. „Mehr macht wenig Sinn, denn die Kita-Kinder können sich nicht länger konzentrieren“, weiß die dreifache Oma aus Erfahrung. Nach dem Vorlesen gibt es für jedes Kind einen Stempel („Ganz wichtig!“) in die persönliche Stempelkarte, mit der die Mädchen und Jungen an einer Verlosung der Kinderstiftung teilnehmen und einen Büchergutschein gewinnen können.

70 Vorleserinnen und Vorleser sind im Einsatz

Seit diesem Frühjahr ist Sabine Hengge eine der rund 70 Vorleserinnen und Vorleser der Kinderstiftung Ravensburg, die regelmäßig in und um Ravensburg vor allem Kitas und Grundschulen besuchen, um dort den Mädchen und Jungen aus Büchern vorzulesen. Ähnliche Projekte gibt es bei der Kinderstiftung Bodensee und der Stiftung Kinderchancen Allgäu. „Wir wollen bunte Geschichten in Kinderköpfe zaubern und spielerisch Sprache lernen“, steht in einem Flyer der Stiftung. Die ehrenamtlichen Vorleser sind zwischen 20 und 80 Jahre alt und sollen den Kindern die Freude am Lesen und an Büchern vermitteln, erklärt Angelika Eisenbeiß, die in Ravensburg für das Projekt Lesewelten der Kinderstiftung zuständig ist. Die Kinderstiftung selbst ist der Caritas Oberschwaben-Bodensee angegliedert.

Zu den Vorleserinnen gehört auch Petra Latzel. Sie ist sozusagen ein alter Hase, liest sie doch schon seit rund zehn Jahren vor allem Grundschülern vor. Und es macht ihr heute noch so viel Spaß wie zu Beginn. „Ich selbst bin ein Bücherwurm und lese auch sehr gerne vor. Ich war richtig traurig, als meine eigenen zwei Töchter aus dem Vorlesealter herausgewachsen waren“, erklärt sie. Als sie dann in der „Schwäbischen Zeitung“ auf einen Aufruf der Kinderstiftung stieß, in dem Vorleserinnen und Vorleser gesucht wurden, war sie gleich Feuer und Flamme. Und brennt noch heute für diese ehrenamtliche Aufgabe. „Es baut sich beim Vorlesen zwischen mir und den Kindern eine sehr intime, sehr besondere Atmosphäre auf. Ich komme mir dann vor, wie die Glucke im Nest, um die viele kleine Vögelchen sitzen. Manche schlüpfen sogar kurz mal an mich ran, je nachdem, wie spannend oder auch schaurig die Geschichte ist“, erklärt sie.

„Werde ich auch den Jungs gerecht?“

Latzel hat auch schon für sogenannte VK-Klassen gelesen, in denen Flüchtlingskinder auf ihre Schulzeit in Deutschland vorbereitet werden. „Das war natürlich schon eine Herausforderung, da sowohl Bildungs- als auch Deutschlevel sehr unterschiedlich waren.“ Da habe sie im Vorfeld schon genau überlegen müssen, welche Bücher geeignet sind. Gedanken, über die richtigen Bücher macht sich auch Sabine Hengge jedes Mal. „Werde ich auch den Jungs gerecht?“, lautet zum Beispiel eine der Frage, die sich beiden Vorleserinnen immer wieder im Vorfeld stellen.

Die entsprechende Lektüre generieren Hengge und Latzel aus dem eigenen großen Fundus. Doch auch die Kinderstiftung in Ravensburg hält eine kleine Bibliothek für ihre Vorleser bereit. Überhaupt werden die Ehrenamtlichen unterstützt, so gut es geht. Fortbildungen, Workshops und Einführungsseminare gehören genauso dazu wie Lesekisten, aus denen die Mädchen und Jungen vor Ort Bücher ausleihen können, oder Handpuppe Anna-Lena, die die Vorleser in Kindergärten und Schulklassen begleitet.

Mit dem Vorleseangebot will die Kinderstiftung einen wirksamen Beitrag zur Förderung von Bildungschancen von Kindern leisten. Dabei sollen möglichst Kinder in der Fläche erreicht und natürlich auch in eine Lücke gestoßen werden. Denn es ist beileibe nicht so, dass es in allen Familien an der Tagesordnung ist, dass den Mädchen und Jungen vorgelesen wird. Der Lesemonitor 2023 hält fest, dass 36,5 Prozent der ein bis achtjährigen Kinder selten oder nie vorgelesen wird. Ob das Angebot der Kinderstiftung tatsächlich aber auch jene erreicht, deren Eltern nie zum Buch greifen und die eine oder andere Geschichte vor ihren Sprösslingen zum Besten geben, stellt Petra Latzel infrage. „Ich habe eher den Eindruck, dass vor allem die Kinder zum Vorlesen kommen, die das von zu Hause gewohnt sind. Das spürst du. Diese Kinder sind konzentrierter und können auch Zusammenhänge besser wiedergeben.“ Denn in der Regel entscheiden die Mädchen und Jungen sowohl in der Schule als auch in den Kitas selbst, ob sie an der Vorlesestunde teilnehmen möchten oder nicht.

Der Lesemonitor 2023 der Stiftung Lesen stellt fest, dass Eltern, denen früher selbst vorgelesen worden ist, ihren eigenen Kindern häufiger vorlesen. Das Fazit des Monitoring lautet deshalb: Vorlesen ist über Generationen hinweg bedeutsam und verbindet die Lebenswelten von Eltern, Kindern und perspektivisch auch deren Kindern.

