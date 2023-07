Wälder können große Mengen Kohlendioxid binden und damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Umstritten ist jedoch, welche Wälder das am effektivsten tun: Naturwälder, die gar nicht bewirtschaftet werden — oder Wälder, denen regelmäßig Holz entnommen wird. Umweltschutz und Forstverwaltung betrachten diese Frage aus verschiedenen Blickwinkeln.

Naturschützer fordern mehr Bannwälder, die neben dem Klimaschutz auch die biologische Vielfalt unterstützen. (Foto: Elke Oberländer )

Wenn man Marijan Gogic fragt, bekommt man eine klare Antwort: „Bewirtschafteter Wald hat die bessere Kohlendioxidbilanz“, sagt der Leiter des Forstamts im Kreis Ravensburg. Denn das geerntete Holz „wird verbaut und das Kohlendioxid darin ist für Jahrhunderte festgelegt“. Der Anteil an Bauholz ist je nach Baumart unterschiedlich, erklärt Gogic: Nadelhölzer wie die Fichte liefern nach seinen Worten 60 bis 70 Prozent Bauholz, Laubhölzer wie Eiche und Buche 20 bis 30 Prozent. Nur krumme oder dünne Stämme, die für die Sägeindustrie nicht geeignet seien, würden als Brennholz verwendet.

Holzhäuser sind ideal

In einem normalen Einfamilienhaus sind 25 bis 30 Festmeter Holz verbaut, vor allem im Dachstuhl, in Türen und Böden, schätzt Gogic. In einem modernen Holzhaus liege die verbaute Holzmenge vier bis fünf Mal höher. Holzhäuser sind also ideal, um der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlendioxid zu entziehen. Trotzdem macht der aktuelle Trend zum Holzhaus dem Kreisforstamtsleiter Sorgen: „Wo soll der Rohstoff herkommen?“, fragt Gogic. Besonders für den neu aufkommenden mehrgeschossigen Hausbau mit Holz werde der Rohstoffbedarf aus dem Wald um ein Vielfaches zunehmen. Da reiche die Holzernte aus den heimischen Wäldern bald nicht mehr aus.

Angesichts der absehbaren Holzknappheit hat der Kreisforstamtsleiter wenig Verständnis für den Wunsch nach Waldreservaten. „Man fordert Holzbau — aber man will keinen Holzeinschlag“, klagt er. „Alle wollen Holz — aber wo soll das herkommen?“ Für den großen Bedarf am Bau werde vor allem Fichtenholz gebraucht. Fichte liefere eine hohe Ausbeute an Brettern, Balken und Bohlen und sei leicht zu trocknen.

Die Illusion vom „Naturwald“

Der Begriff „Naturwald“ ist aus Gogics Sicht ohnehin eine Illusion: Der geschützte Wald sei „nur im Moment unberührt“. Natürliche Wälder gebe es in Europa nicht mehr: „Der Mensch hat überall drin rumgewerkelt“, sagt der Kreisforstamtsleiter. Er erinnert daran, dass es bis vor 200 Jahren keine Trennung von Land– und Forstwirtschaft gegeben hat. „Das waren ganz lichte Wälder, in die das Vieh reingetrieben wurde.“ Später habe man mit Fichte aufgeforstet. Erst seit 60 oder 70 Jahren würden Waldflächen in gemischte Wälder umgewandelt, also Mischungen aus Laub– und Nadelholz.

Was den Klimaschutz angeht, argumentiert die Forstverwaltung also vor allem mit der Holzernte und dem Bauholz. Naturschützer dagegen haben eher die Bäume und den Waldboden als Speicher für Kohlendioxid im Blick. Die Schutzgebiete im Land, in denen der Wald nicht bewirtschaftet wird, sind alle relativ jung. Erst wenn Bannwälder sehr alt sind, stellt sich ein Gleichgewicht ein und es wird kaum noch Kohlendioxid aus der Atmosphäre entzogen. Bis dahin können Baumstämme und Humus noch viele Jahrzehnte lang jede Menge Kohlendioxid einlagern.

BUND fordert mehr Bannwälder

„Wir wollen auf jeden Fall mehr Bannwälder“, sagt Ulrich Miller vom Bund für Umwelt– und Naturschutz (BUND). „So können wir schnell etwas für den Klimaschutz tun.“ Viel helfen würde es auch, wenn Wälder nicht schon nach 80 Jahren abgeholzt werden, sondern stehen bleiben, bis die Bäume 150 Jahre alt sind, sagt der BUND–Regionalgeschäftsführer. In dieser Zeit könnten sie noch viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnehmen.

Kurz erklärt Der Unterschied zwischen Bann- und Schonwäldern Bannwälder sind nach § 32 des Landeswaldgesetzes sich selbst überlassene Totalreservate, in denen keine forstliche Bewirtschaftung stattfindet. Im Landkreis Ravensburg gibt es nach Auskunft der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg die folgenden neun Bannwälder, nach Größe geordnet: Brunnenholzried (164 Hektar) in Bad Waldsee, Schmalegger Tobel (124 Hektar) in Berg und Ravensburg, Schreckensee (94 Hektar) in Wolpertswende und Fronreute, Dornachried (65 Hektar) in Wolpertswende und Fronreute, Bayrischer Schlag (64 Hektar) in Wolpertswende, Wegmoosried (20 Hektar) in Wolpertswende, Füremoos (9 Hektar) in Vogt, Mettisried (6 Hektar) in Wolpertswende und Edensbacher Mösle (5 Hektar) in Waldburg. Schonwälder sind Waldreservate, die spezielle Waldgesellschaften schützen oder seltenen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum erhalten sollen. Im Gegensatz zu Bannwäldern werden die Schonwälder bewirtschaftet.

Das Holz aus den bewirtschafteten Wäldern soll nach den Vorstellungen des BUND vor allem für langlebige Produkte wie Bauholz, Möbel oder Wärmedämmung genutzt werden. So kann es auch mineralische Baustoffe und Beton zum Teil ersetzen. Miller schlägt eine „Kaskaden–Nutzung“ vor: Das Holz könnte erst als Bauholz dienen, später zur Wärmedämmung und erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten als Heizmaterial. Dann könne es immer noch fossile Energie ersetzen. Die Realität sieht nach Millers Worten jedoch derzeit oft anders aus: Laubhölzer würden zunehmend als Heizmaterial genutzt, ganze Stämme komplett zu Pellets verarbeitet.

Der Wald als Wasserspeicher

BUND–Geschäftsführer Miller hat viele Gründe, sich für ältere Baumbestände und den Naturschutz im Wald einzusetzen: „Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben zwei Krisen“, sagt er und erinnert an die massive Bedrohung der biologischen Vielfalt. Zum Schutz bedrohter Tiere, Pflanzen und Pilze fordert der BUND, bis 2030 mindestens zehn Prozent des Waldes aus der Nutzung zu nehmen. Bannwälder und Schonwälder sollen als Biotopverbund im Wald und als Wildtierkorridore für Luchs, Wolf und Wildkatze dienen. Und in Zeiten des Klimawandels wird womöglich auch die Funktion des Waldes als Wasserspeicher immer wichtiger.