Wer derzeit beim Landratsamt Ravensburg einen neuen Führerschein ausgestellt oder seinen alten umgetauscht haben will, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Hauptgrund ist der gesetzlich vorgeschriebene Pflichttausch für zahllose bestehende Fahrerlaubnisse.

Bis 2033 müssen alte Führerscheine umgetauscht und EU–weit vereinheitlicht werden. Betroffen ist jede Fahrerlaubnis, die ihren Stempel vor dem 19. Januar 2013 bekam. Das geschieht Stück um Stück und begann mit den Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958. Den Autofahrer kostet das 25,30 Euro.

Zwar gab es schon in den Jahren zuvor Menschen, die ihren grauen oder rosa Lappen gegen einen neuen Führerschein im Kartenformat umtauschten, doch erst 2019 kam das Thema in den Medien hoch und die Anträge bei den Führerscheinstellen, auch im Kreis Ravensburg, flatterten nur so herein.

Allein 9100 Anträge im ersten Halbjahr 2023

2017 und 2018 erneuerten im Landkreis jeweils 1700 Menschen ihre Fahrerlaubnis, 2019 waren es schon 2900, 2021 dann 6500, 2020 über 11.000, 2021 14.000, 2022 knapp 20.000. Allein im ersten Halbjahr 2023 musste das Landratsamt Ravensburg knapp 9100 neue Führerscheine ausstellen, berichtet Selina Nußbaumer von der Stabsstelle des Landrats.

Das hatte massive Auswirkungen auf die Dauer der Bearbeitungszeit bei der Behörde. Vor einem Jahr lag sie noch bei sechs bis acht Wochen, inzwischen sind es zwölf.

Mit dieser Bearbeitungszeit sind wir nicht zufrieden und sie entspricht auch nicht unserem Anspruch an einen guten Bürgerservice“, sagt Nußbaumer.

Als Gründe für die Verzögerungen nennt sie neben den massiv gestiegenen Fallzahlen vor allem unbesetzte Stellen, sprich: Fachkräftemangel auch hier.

„Untergeordnete Behörden erhalten immer mehr Aufgaben“

Selina Nußbaumer sagt deutlich, die Situation in der Führerscheinstelle zeige deutlich, wie überlastet Behörden seien: „Immer neue Aufgaben führen in Zeiten von Dauerkrisenbewältigung und Fachkräftemangel zu einer Überforderung von Städten, Gemeinden und Landkreisen. Es bedarf dringend eines Aufgaben– und Standardabbaus sowie einer ehrlichen Betrachtung, welche Standards noch erfüllt werden können.“

Dennoch habe man beim Landkreis reagiert: Anträge von Fahranfängern und Berufskraftfahrern hätten Vorrang. Fahrschulen wurden informiert, dass möglichst früh die Ausstellung des Dokuments beantragt werde. Zudem setze man Springer ein und arbeite mit Sonderschichten, auch Freitagnachmittag und Samstag. Man hoffe daher dem „eigenen Anspruch an gutem Bürgerservice wieder gerecht zu werden“ und die Bearbeitungszeiten schrittweise zu verkürzen.

Keine Prüfung oder Gesundheitscheck nötig

Der Führerscheinumtausch ist ein rein formaler Akt. Es muss weder eine neue Prüfung absolviert noch eine Gesundheitsuntersuchung gemacht werden. Im Kreis Ravensburg dürften nach Einschätzung des Landratsamts rund 144.000 Führerscheine betroffen sein.