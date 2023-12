Wenn Grippeviren den Besuch an der Krippe vermiesen

Kurios

Wenn Grippeviren den Besuch an der Krippe vermiesen

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Allerlei nützliche Hinweise gibt es auf dem Schild am Christkindlesmarkt. (Foto: Barbara Müller )

Ein Schild am Christkindlesmarkt warnt die Ravensburger. Was so ein einzelner Buchstabe doch ausmachen kann.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 15:00 Von: Frank Hautumm