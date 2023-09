Weniger Busse am Brückentag im Einsatz

Auf vielen Buslinien des bodo-Verbundgebiets gilt am kommenden Montag, 2. Oktober, der Ferienfahrplan, da am Brückentag zwischen dem Wochenende und dem Tag der Deutschen Einheit deutlich weniger Fahrgäste erwartet werden.

Das bedeutet: Die nur an Schultagen verkehrenden Busse des öffentlichen Nahverkehrs entfallen vielfach. Welche Fahrten das konkret sind, ist unter anderem in den Fahrplänen an den Haltestellen gekennzeichnet. Der bodo-Verkehrsverbund empfiehlt zudem, die individuellen Verbindungen anhand der Fahrplanauskunft auf www.bodo.de oder in der bodo-FahrplanApp zu prüfen. Detailinformationen zum Angebot auf den einzelnen Linien erteilen gerne die jeweiligen Verkehrsunternehmen, die in den Fahrplänen ebenfalls genannt sind.