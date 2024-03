Wie wird die AfD bei den Kommunalwahlen im Kreis Ravensburg abschneiden? Heute kann das noch niemand sagen. Selbst ob oder wen die Partei für die Kreistagswahl nominiert hat, verschweigt sie bislang vor der Öffentlichkeit. Was die AfD meint, im kommunalen Umfeld besser zu machen als die derzeitigen Kreistagsfraktionen, weiß keiner. Trotzdem sind die Populisten im Aufwind. Um die Wahlwerbung kümmern sich andere für sie.

Schlechte Integration ist gut für die AfD

Die Verantwortlichen für die Migrations- und Integrationspolitik beispielsweise. 358 Flüchtlinge hat das Jobcenter des Landkreises im vergangenen Jahr in Arbeit gebracht. 2022 waren es gar nur 190. Das ist nicht zufriedenstellend. Verschweigen darf man diese Zahlen aber nicht. Aus dem Jobcenter heißt es: „Breit gefächerte Vermittlungshemmnisse, die häufig stark personenbezogen sind und zunächst angegangen, beseitigt oder zumindest abgemildert werden müssen“, seien der Grund für die schleppende Vermittlung in Arbeit.

Damit solch zögerliche Integration in den Arbeitsmarkt nicht komplett der AfD in die Karten spielt, müssen die etablierten Parteien - in dem Fall im Ravensburger Kreistag - den Mund aufmachen und sagen, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. CDU-Kreisrat Rolf Engler hat das Jobcenter für seine Handhabe schon mehrmals im Kreistag kritisiert. Integration durch Arbeit sollte aber das Ziel aller Fraktionen sein.

Harte Flüchtlingspolitik geht auch ohne Populisten

Dass es mit genügend politischem Willen auch anders geht, beweist Christian Hergott in Thüringen. Der CDUler hat sich Anfang des Jahres bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis gegen einen AfDler durchgesetzt. Bundesweit bekannt wurde er, weil sein Kreis die gesetzlich mögliche Arbeitspflicht für Flüchtlinge umsetzt. Fürs Arbeiten bei Kommunen oder sozialen Trägern gibt’s 80 Cent, wer sich verweigert, dem wird Geld gestrichen. Das soll kein Beispiel für den Landkreis Ravensburg sein. Hier würde es wie beschrieben reichen, wenn das Jobcenter pragmatischer vorgeht und die Leute - was noch besser ist - in tatsächliche, sozialversicherungspflichtige Arbeit bringt. Denn offene Stellen gibt es in der Region mehr als genug. Eines zeigt der Thüringer Landrat aber: Wer sich eine restriktive und trotzdem rechtssichere Flüchtlingspolitik vor Ort wünscht, muss die demokratische Mitte nicht verlassen. Es geht auch ohne AfDler.

Verantwortung fürs Erstarken der AfD nicht von sich schieben

Sollte es die AfD trotzdem in den Kreistag schaffen, wäre daran nicht das Ravensburger Jobcenter, die Bundesregierung oder Angela Merkels Flüchtlingspolitik schuld. Wenn am Ende Faschisten in den (Kommunal-)Parlamenten sitzen, sind dafür nur diejenigen verantwortlich, die sie dort hinein gewählt haben: Dass diese Partei die Flanke zu Systemfeinden bewusst offen hält und ihnen regelmäßig aussichtsreiche Listenplätze schenkt, kann schon lange niemand mehr bestreiten.