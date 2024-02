Welcher „Hot Dog“ fängt das Würstchen

Die Oberschwabenhalle wird wieder zum Treffpunkt für Hundefreunde. Vom 2. bis 3. März gibt auf der Messe „Mein Hund“ wieder viele Einblicke rund um den beliebten Virbeiner. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum 11. Mal statt.

Der Veranstalter freut sich, dass sich in diesem Jahr so viele Aussteller angemeldet haben. Die Veranstaltung ist komplett ausgebucht. An den zahlreichen Verkaufsständen ist die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig. Die Firma Bobi zum Beispiel ist bekannt für ihre Hundebetten, Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her.

Im Bereich Hundefutter werden zahlreiche Firmen vertreten sein. Es gibt viele ausgewogene Ernährungskonzepte für den Hund. Die Bio- und Barfvarianten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Vertreten sind unter anderem die Firmen Xantara, Naturbeute und natürlich kommen die Biomarken auch nicht zu kurz. Das Fotostudio von Fritz Langmann ist mit von der Partie. Er hat sich auf Hundefotografie spezialisiert. Vor Ort können die Vierbeiner abgelichtet werden und die schönsten Fotos können gleich mitgenommen werden. Auch ein immer größer werdendes Thema sind Hundeversicherungen. Es sind verschiedene Anbieter vor Ort.

Es gibt auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Ein besonderer Spaß ist der Würstchenfang-Wettbewerb, Catch the „Hot Dog“. Die Besucher können sich vor Ort anmelden. Der Hundebesitzer wirft seinem Vierbeiner Würstchen zu, wobei die Distanz immer größer wird. Er hat pro Distanz nur einen Versuch, fängt er nicht, so scheidet er aus. Der beste Fänger erhält einen Preis. Dieser Spaß ist natürlich für die Besucher kostenfrei. Noch einmal aktiv werden kann man beim beliebten Hunderennen. Ob groß, ob klein, es darf gestartet werden. Hier ist die Anmeldung vor Ort möglich. Es darf mehrmals gestartet werden.

Bitte für die Hunde den Impfausweis mit gültiger Tollwutimpfung mitbringen. Welpen haben erst ab vier Monaten Zutritt. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei, Hunde frei.

Informationen