Der Zorn der Landwirte ist groß. Waren sie am Wochenende noch mit Traktor-Corsos beispielsweise in Leutkirch und Wangen unterwegs, sind inzwischen einige in Berlin. Auch aus dem Landkreis Ravensburg. Ihre Kritik: Über Nacht wurde ihnen mitgeteilt, dass Diesel-Subventionen und Kfz-Steuervorteile für den Agrarbereich wegfallen sollen. Die hiesigen Ampel-Abgeordneten beteuern gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie viele Landwirte befürchten.

FDP-Abgeordneter wollte Haushalt ohne Steuererhöhungen

„Natürlich gibt es auch Einschnitte, die weh tun“, sagt Benjamin Strasser, FDP-Abgeordneter aus Berg. Mit Blick auf die Einschnitte im Landwirtschaftssektor sagt er:„Wir waren bereit, das mitzutragen, weil wir einen Haushalt wollten, der die Schuldenbremse einhält und ohne Steuererhöhungen auskommt.“ Aber: „Der Finanzminister hat inzwischen klargestellt, dass die Streichung des Agrardiesels nicht in Stein gemeißelt ist.“ Jetzt müssten Landwirtschaftsminister und Parlament Vorschläge machen, wie man in gleicher Größenordnung an anderer Stelle sparen kann. Seine Fraktion sei bemüht, andere Wege zu finden.

Der FDP-Abgeordnete findet: „Es ist nachvollziehbar, dass die Bauern auf die Straße gehen.“ Und wo würde Strasser lieber sparen? „Es gibt im Sozialbereich Luft“, sagt der Staatssekretär im Justizministerium. „Das war bisher ein Tabu von SPD und Grünen.“

Lieber bei den Landwirten als im Sozialen sparen?

Die SPD-Abgeordnete Heike Engelhardt aus Ravensburg sagt: „Ich verstehe, dass die Landwirte auf die Barrikaden gehen. Der Vorschlag wirkt für mich als Bundestagsabgeordnete aus dem ländlichen Raum unverhältnismäßig.“ Ohne Vorwarnung zwei feste Größen zur Disposition zu stellen sei, so die SPD-Frau, „kein guter Stil“. Sie geht deshalb davon aus, dass die Parlamentarier sich entsprechend positionieren werden. „Wir alle sind froh, dass wir die in Deutschland produzierende Landwirtschaft haben. Deshalb kann es nicht sein, dass die überproportional zur Konsolidierung unseres Haushalts herangezogen wird.“

Auch, wenn die Alternative am Ende Einsparungen im Sozialhaushalt sind? „Als Sozialdemokratin möchte ich natürlich nicht als Erstes am Sozialhaushalt kürzen. Aber wenn gekürzt wird, dann muss es gleichmäßig überall sein. Nicht bei einem Posten mit der Sense.“

Was die örtliche Grünen-Abgeordnete bedauert

Einen etwas anderen Ton als Strasser und Engelhardt schlägt Agnieszka Brugger von den Grünen an. Sie bedauert, dass „größere Einnahmeerhöhung oder eine Aufnahme von mehr Schulden“ in der Ampel keine Mehrheit finden.

Viele Menschen wünschen sich allgemein in Umfragen Einsparungen im Haushalt, aber wenn es konkret wird, ist immer jemand betroffen, der verständlicherweise erst einmal darüber nicht begeistert ist, stellt sie fest.

Schriftlich teilt Brugger mit, dass mit dem Haushaltskompromiss auch - von ihr nicht näher definierte Entlastungen - vereinbart wurden, „von denen viele Betriebe auch profitieren werden, womit die Belastung dann auch geringer ausfallen kann.“ Bruggers Fazit: „Wir Grüne und insbesondere Cem Özdemir setzten uns dafür ein, alle finanziellen und politischen Spielräume zu nutzen, um insbesondere unsere kleineren und nachhaltig wirtschaftenden Betriebe nicht überproportional zu belasten.“

Das sagt Oppositionspolitiker Müller

Naturgemäß sieht das ein Oppositionspolitiker wie Axel Müller (CDU) anders. „Die Landwirte sind mehrfach betroffen. Neben Agrardiesel und Kfz-Steuer geht es auch um Zuschüsse für Stallumbauten“, sagt er. Die seien aber für mehr Tierwohl und zukunftsfähige Betriebe notwendig. „Die Landwirte kriegen es nicht hin, das aus Eigenmitteln zu finanzieren. Dafür sind die Margen zu gering“, so Müller. Nicht nur in Oberschwaben und dem Allgäu, „in ganz Deutschland kommt dieser Haushalt schlecht an“, sagt der Ravensburger Abgeordnete. Die bundesweiten Bauernproteste heißt er gut. Mehr noch: „Ich finde, die deutschen Landwirte sind mit ihrem Protest immer weniger radikal als Bauern in anderen Ländern.“ Er erinnert, wie während der Milchpreis-Krise Landwirte vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten Mista bgeladen haben, weil dort die damalige CDU-Kanzlerin Angela Merkel aufgetreten ist. „Da haben sie ihren Mist nach der Aktion sogar wieder aufgeladen.“