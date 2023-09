Weiteres Miet–Lager in Ravensburg

Ravensburg hat ein weiteres Miet–Lager bekommen, in dem Kunden ihren Hausrat oder andere Sachen kurz– oder längerfristig für Geld unterstellen können. Es wird vom Unternehmen „Storebox“ in der Wangener Straße 165 betrieben. Das erste Lager dieser Art entstand 2016 in der Weidenstraße (Nordstadt) von „Lagerbox24“. Ein weiteres Storebox–Lager gibt es in der Hindenburgstraße 30 (Südstadt). Auch verschiedene Speditionsfirmen betreiben solche Lager. Der Mietpreis richtet sich nach der Größe und der Mietdauer. In der Wangener Straße gibt es etwa 70 Lagerboxen, von denen noch 18 frei sind.