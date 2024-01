Die Volkshochschulen in Ravensburg und Weingarten ersticken beinah an Nachfragen für Deutsch- und Integrationskurse. Mitunter müssen Interessierte monatelang auf eine Teilnahme warten. Unabhängig davon beginnen die Frühjahrprogramme wieder mit sehr unterschiedlichen und spannenden Angeboten.

Die beiden Volkshochschulen im Schussental arbeiten seit einigen Jahren immer enger zusammen. Sie wollen sich keine Konkurrenz machen, sondern an einem Strang ziehen beim Thema Erwachsenenbildung. Wobei: Vor allem jungen Leuten möchten die Bildungseinrichtungen mehr bieten. Aber der Reihe nach.

800 Veranstaltungen sind im Angebot

Beide Volkshochschulen haben ihr Angebot im neuen Semester gewaltig erweitert. Weingarten hat 350 Veranstaltungen im Angebot, in Ravensburg sind es 450 Kurse. Bei diesen Bildungseinrichtungen stieg die Summe neuer Angebote um rund ein Fünftel. Dabei fiel aber Bewährtes nicht weg.

Ein Riesenthema sind für die Volkshochschulen im Schussental Deutsch- und Integrationskurse. „Wir sind die größten Sprachkursanbieter in der Region“, sagt Jürgen Bader, Leiter der VHS Weingarten. Seine Ravensburger Kollegin Silke Pfaller ergänzt:

Wir haben dabei so viele Teilnehmer wie zum Beispiel in Ulm. Silke Pfaller

Dadurch erhalten die Volkshochschulen auch wichtige Einkünfte vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das diese Kurse bezahlt.

Sprachen lernen? Gibt viele Angebote

Wer nicht die deutsche Sprache erlernen möchte, der ist in Weingarten gut aufgehoben mit Chinesisch und Persisch. Ravensburg bietet 26 Fremdsprachen an, zudem ein „Mehrsprachenangebot“. Das heißt: Man lernt verschiedene romanische oder slawische Sprachen gleichzeitig.

Neben den Sprachen liegen die am häufigsten nachgefragten Angebote der Volkshochschulen im Gesundheitsbereich. Auch hier gibt es immer wieder neue Sachen. Kochen, backen, aber auch digital eine „aktive Mittagspause“ am Arbeitsplatz, um sich mal ein bisschen zu bewegen.

Die VHS Weingarten legt einen ihrer Jahresschwerpunkte auf den Blick auf Europa. Mit Wanderungen über Landesgrenzen hinaus. Zudem ist im neuen Semester Schweden ein Thema.

300 Jahre Basilika Weingarten

Weingartens Angebot ist unüberschaubar groß, 300 Jahre Basilika sind ein Thema ebenso wie „Malen von Tierbildern“. Klingt ungewöhnlich, war aber sofort ausgebucht. Jetzt gibt es einen Zusatzkurs.

In Ravensburg gibt es als einen Schwerpunkt Kurse zum Thema Familienrecht. Und Angebote „für draußen“, also Yoga, Walking, Spaziergänge oder Exkursionen, zum Beispiel zum Skulpturenweg Karsee. In der „Jungen VHS“ will Ravensburg zudem junge Menschen ansprechen.

Die Angebote der beiden Volkshochschulen sind so vielfältig, dass man sie an dieser Stelle kaum darstellen kann. Es lohnt daher ein Blick ins Programmheft, auf Papier oder online.

Semesterstart bei beiden Volkshochschulen ist am 26. Februar. Die Programmhefte liegen bereits aus. Die Inhalte stehen zudem auf www.vhs-rv.de und www.vhs-weingarten.de