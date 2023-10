Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst hat am Sonntag die Weißenauer Pfarrkirche St. Peter und Paul zum bischöflichen Münster erhoben. Für die Feierlichkeiten waren auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde nach Ravensburg gekommen ‐ und der Regierungschef schlägt in seinem Grußwort einen süffisanten Ton an.

Vor dem Festgottesdienst versammelten sich die Besucher auf dem Kirchenvorplatz, um dessen Umbenennung in Münsterplatz zu verfolgen. Begleitet vom Fanfarenzug Weißenau trafen der Bischof und Kretschmann ein. Die stellvertretende Eschacher Ortsvorsteherin Julia Nordmann ließ zunächst die Geschichte der Klosterkirche und der während der Säkularisation 1802/03 aufgehobenen Reichsabtei Revue passieren.

Bischof wünscht sich Begegnungen auf dem neuen Platz

Die Barockkirche sei nicht nur ein „architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol unseres reichen kulturellen Erbes.“ Als Vertreterin der Stadt benannte Nordmann den Kirchenvorplatz offiziell in Münsterplatz um.

1 von 21

Bischof Fürst segnete den Platz und bat darum, er möge „ein Ort der Begegnung und der Kommunikation“ sein. Abschließend enthüllte Ministerpräsident Kretschmann zusammen mit Oberbürgermeister Daniel Rapp und Nordmann das neue Straßenschild des Münsterplatzes.

Etliche Geistliche zelebrieren den Gottesdienst mit dem Bischof

Den anschließenden Pontifikalgottesdienst in der vollen Kirche zelebrierte Bischof Fürst zusammen mit dem Weißenauer Pfarrer Fabian Ploneczka, dem stellvertretenden Dekan von Ehingen-Ulm, Pfarrer Gianfranco Loi, dem emeritierten Pfarrer Hermann Veeser sowie Pfarrer Marcin Tomasz Maślanka als Vertreter der polnischen katholischen Gemeinde in Ravensburg. Pfarrer Ploneczka nannte in seiner Begrüßung die Erhebung zum bischöflichen Münster „ein starkes Hoffnungszeichen in unsicheren Zeiten“.

Weißenau ist eine echte Perle auf der oberschwäbischen Barockstraße. Ministerpräsident Kretschmann

In der Erhebungsurkunde, die Bischof Fürst verlas, werden die Gründe für die besondere Auszeichnung der Kirche genannt: Die ab 1717 errichtete Klosterkirche sei zum einen „architektonisch und künstlerisch von hoher Qualität und eine Sehenswürdigkeit an der Oberschwäbischen Barockstraße“. Gleichzeitig sei Weißenau „ein Zentrum des pastoralen Lebens in der Region“.

Orgel und Jubiläen sind Argumente für Münstererhebung

Auch die 1787 vollendete Holzhey-Orgel und die Heilig-Blut-Reliquie, die seit 1283 in Weißenau aufbewahrt wird, werden in der Urkunde hervorgehoben. Anlass für die Erhebung zum Münster, so Fürst weiter, sei das 300-jährige Jubiläum der Kirchweihe, das die Weißenauer 2024 begehen können, und das in diesem Jahr gefeierte 100-jährige Bestehen der Blutreitergruppe.

Ministerpräsident Kretschmann gratulierte den Weißenauern zu ihrem Münster. „Weißenau ist eine echte Perle auf der oberschwäbischen Barockstraße“, sagte er. Mit Blick auf die derzeit laufende, vom Land getragene Innensanierung des Bauwerks, meinte der Regierungschef süffisant: „Mit der Säkularisation ist auch die Baulast auf das Land übergegangen. Aber es ist ein süßes Joch. Und das Geld geben wir schon gerne aus.“

Kretschmann verweist auf Notwendigkeit stetiger Erneuerung

Mit der äußerlichen Renovierung der Gotteshäuser sei es aber nicht getan, die Kirchen müssten sich auch in ihren Strukturen, Regelungen und in ihrem Zusammenleben als beständig sich erneuernde Gemeinschaft begreifen, so Kretschmann weiter.

Nach der Festmesse zogen die Gottesdienstbesucher mit ihren Ehrengästen unter den Klängen des Musikvereins Sternberg in die Festhalle. Dort wurde die Münstererhebung noch bis in den Nachmittag gefeiert.