Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst kommt am 22. Oktober nach Weißenau, um die Klosterkirche St. Peter und Paul zum bischöflichen Münster zu erheben. Damit wird Weißenau eine von nur neun Münsterkirchen im Bistum. „Münster zur Weißenau“ beziehungsweise „Münsterkirche St. Peter und Paul“ lautet künftig der offizielle Name des Gotteshauses. Zu welchen Änderungen die Erhebung führen wird, erläutern Vertreter der Kirchengemeinde und der Stadt Ravensburg.

Eschachs Ortsvorsteher Thomas Faigle ist die Begeisterung für die Weißenauer Kirche sichtlich anzumerken: „Ich bin stolz auf unsere Klosterkirche, sie ist ein Vorzeigedenkmal“, bekennt der 56–Jährige. Entsprechend hätten er und sein Team in den vergangenen Monaten angepackt und einiges in Sachen Münster in die Wege geleitet. Die symbolträchtigste Neuerung wird wohl die Umbenennung des Kirchenvorplatzes. Er soll beim Besuch des Bischofs auf den Namen „Münsterplatz“ getauft werden. Die Anwohner der Abteistraße bräuchten sich aber keine Sorgen zu machen, so Faigle. „Jeder behält seine aktuelle Adresse.“

Schilder sollen Geschichte der Klostergebäude erläutern

Auch sonst hat Eschachs Rathauschef einiges geplant, um das Klosterareal weiter aufzuwerten. Am 9. Dezember findet auf dem Münsterplatz das „Adventsleuchten“ statt, ein Weihnachtsmarkt vor angestrahlter Klosterkulisse. Gemeinsam mit dem Lokalhistoriker und Stadtrat Ulrich Höflacher hat Faigle Schilder entworfen, die er an den Klostergebäuden anbringen will, um Besuchern deren Geschichte und ursprüngliche Funktion näherzubringen. Was fehlt, ist die Genehmigung des Denkmalamts, das sich querzulegen scheint. „Wir bekommen seit einem Jahr keine Antwort“, so Faigle.

An der Kaufland– und der Rundel–Kreuzung sowie an der B30 will Faigle neue Schilder aufstellen, die auf das Münster hinweisen. Ordnungsamtsleiter Alfred Oswald hat bereits signalisiert, dass er touristischen Hinweisschildern in der Innenstadt im Rahmen der „strengen rechtlichen Vorgaben“ offen gegenüberstehe.

Künstlerwettbewerb zur Neugestaltung des Altarraums

In den Genuss finanzieller Vorteile kommt Weißenau durch die Erhebung zum Münster nicht, wie Pfarrer Fabian Ploneczka betont: „Das ist primär ein symbolischer Akt.“ Zur Neugestaltung des Altarraums der Kirche hat die Kirchengemeinde einen Künstlerwettbewerb ausgelobt. Sechs Künstler haben Entwürfe eingereicht, über die im Oktober entschieden wird.

Anna–Maria Barrelmann, stellvertretende Leiterin der städtischen Tourist–Information, meint, dass das neue Münster durchaus mehr Besucher anziehen werde. Etwa Touristen, die mit einem Kirchenführer reisen oder sich speziell für barocke Kirchen interessieren.

Für einheimische Paare bleibt Trauung kostenlos

Mit mehr auswärtigen Paaren, die in Weißenau heiraten wollen, rechnen indessen Pfarrer Fabian Ploneczka und Pfarramtssekretärin Gudrun Kroh — aber erst, wenn 2024 das Baugerüst an der Kirche entfernt wird. „Wir erhalten viele Anfragen. Die Leute suchen nach einer schönen Kirche und landen dann bei uns“, erzählt Gudrun Kroh.

Für einheimische Hochzeitspaare bleibt die Trauung kostenlos. Auswärtige Paare bezahlen wie bislang eine geringe Nutzungsgebühr für Strom und Mesner–Einsatz und müssen zudem einen eigenen Geistlichen mitbringen. Ob diese Gebühr angehoben wird, will der Pfarrer noch mit dem Kirchengemeinderat besprechen.