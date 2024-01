Weinhof soll möglichst lange für Ravensburger Oststadtbewohner da sein

Im Ravensburger Osten soll die Nahversorgung nicht abbrechen, während das Gewerbeareal an der Hinzistobler Straße bebaut wird. Das hat das Ravensburger Stadtplanungsamt kürzlich in einer Sitzung des Technischen Ausschusses mitgeteilt. Dafür müsste der Weinhof auf dem Baugelände so lange erhalten bleiben, bis im ersten Bauabschnitt ein neuer Supermarkt eröffnet werden kann. Erst dann könnte das Weinhof-Gebäude abgerissen werden. Der Betreiber des Weinhofs, Christoph Pfleghar, würde das begrüßen und hat zudem Interesse daran, auch den neuen Supermarkt zu führen.

Weinhof hat derzeit einen befristeten Mietvertrag

Auf dem Areal an der Ecke Hinzistobler Straße/Karlsbader Weg war einst die Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner ansässig, außerdem befindet sich dort der Weinhof, ein Getränkehandel mit Lebensmittelangebot. Die bestehenden Gebäude werden bis auf ein bestehendes Wohnhaus abgerissen. Nach Angaben des Bauunternehmens Fritschle in einer Sitzung des Technischen Ausschusses entstehen auf dem Gelände circa 80 Wohnungen. In der Sitzungsvorlage der Stadt Ravensburg war noch von 100 Wohnungen die Rede gewesen. Ein gewisser Anteil davon wird die Baufirma gemäß dem „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ zu einem Preis unter der örtlichen Vergleichsmiete anbieten.

An der Hinzistobler Straße entstehen acht Mehrfamilienhäuser mit circa 80 Wohnungen. Unter den Gebäuden befindet sich an der Ecke zum Karlsbader Weg ein Supermarkt. (Foto: Alexis Albrecht )

Der Betreiber des Weinhofs, Christoph Pfleghar, hat derzeit einen befristeten Mietvertrag bis Ende 2024. Doch er hofft darauf, dass der noch verlängert wird. Baubürgermeister Dirk Bastin rechnet mit einem möglichen Baubeginn ab Ende 2025 oder Anfang 2026 - und dann würde es erst einmal im ersten Abschnitt losgehen. So habe man das mit der Baufirma besprochen, heißt es vom Stadtplanungsamt. Gemeinsames Ziel sei, dass es einen Übergang ohne Pause vom alten zum neuen Laden und somit eine durchgehende Versorgung mit Lebensmitteln in der Oststadt geben soll.

Bauboom in der Oststadt : Auf dem Rinker-Areal werden gerade gut 320 Wohnungen gebaut. In der Wangener Straße neben der Esso-Tankstelle werden aktuell gut 40 Wohnungen gebaut. Am Ortseingang von Wangen her kommend sind unlängst rund 80 neue Wohnungen entstanden. Im Mühlenviertel (dem ehemaligen Bezner-Areal, ebenfalls in der Holbeinstraße) sind in den vergangenen Jahren auch schon 60 Wohnungen gebaut worden.

Verkaufsfläche nur ein bisschen größer als im Weinhof

„Ein nahtloser Übergang wäre wünschenswert“, sagt Pfleghar. Er habe schon Interesse daran bekundet, den neuen Supermarkt auf dem Areal zu betreiben. Das passe gut zu seinen anderen unternehmerischen Plänen: Denn Pfleghar wird voraussichtlich ab Herbst in einem ähnlichen Bauprojekt (Wohnungen über Supermarkt) in Oberhofen einen Edeka eröffnen. Wenn sich das Geschäft dort eingespielt hat, wäre es wahrscheinlich so weit, dass der neue Supermarkt an der Hinzistobler Straße fertig wird. Das würde zeitlich gut für ihn passen.

Im Technischen Ausschuss des Gemeinderats hatte sich Maria Weithmann (Grüne) gewünscht, dass bei dem Laden auf Qualität geachtet wird, einen Discounter wolle sie dort nicht haben. Die Verkaufsfläche ist mit 800 Quadratmetern etwa so groß wie die des Weinhofs, der 740 Quadratmeter hat, wie Pfleghar sagt.

Der Gebäudekomplex, in dem die Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner untergebracht war, wird abgerissen. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Ratsmitglied spricht von „Paradebeispiel“

Den Bau von Wohnungen auf dem Areal begrüßten fast alle Fraktionen.

Ich bin angesichts der wirtschaftlichen Lage froh, dass wir dieses Projekt realisieren können. Markus Brunner

So sieht es im Moment zumindest aus, was jedoch keine Garantie ist, wie man in Ravensburg weiß. In Bavendorf hat eine Baufirma nach dem Spatenstich den Bau mehrerer Häuser doch noch gestoppt und auf unbestimmte Zeit aufgeschoben, weil die geplanten Wohnungen aktuell aufgrund der gesunkenen Nachfrage nicht zu vermarkten wären, wie es hieß. Grund für die veränderte Nachfrage dürften die teuren Kreditkosten sein.

Zum geplanten Quartier in der Oststadt sagte Jürgen Hutterer von den Bürgern für Ravensburg (BfR):

Wir wollen da oben keine neue Bronx. Jürgen Hutterer

Wie er auf den Vergleich mit dem einst als sozialer Brennpunkt bekannten Viertel in New Yorker kommt, blieb unklar. Er verknüpfte damit die Forderung, man müsse auf die Qualität der Bebauung achten. Jochen Fischinger (Freie Wähler) sprach indes von einem „Paradebeispiel für Innenverdichtung“ und würde sich wünschen, dass eines der Gebäude noch höher wird. Kritische Töne brachte Markus Waidmann (FDP) ein. Es sei wichtig, innerstädtische Gewerbeflächen mit Wohnungen zu bebauen. „Dann darf aber später bitte niemand sagen, uns fehlen Gewerbeflächen.“