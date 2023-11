Das Ende ist besiegelt. Der Real-Markt in Weingarten wird im ersten Quartal 2024 schließen. Lange wollte der Betreiber von Schließung nichts wissen, nun steht das Aus fest.

Schlimme Erfahrungen hat eine pflegende Angehörige aus Bad Waldsee in der Notaufnahme des Elisabethenkrankenhauses in Ravensburg gemacht. Sie schildert die Erlebnisse und die OSK verteidigt ihren Standpunkt.

Ein Rind ist in Kißlegg entlaufen und in die Argen geraten. Spaziergängern ist das Tier aufgefallen. So ist eine tierische Großrettungsaktion gestartet.

Es ist erst wenigen Monate her, dass ein Weingartener erfahren hat, dass er an der unheilbaren und tödlich verlaufenden Krankheit ALS leidet. Schon bald wird er einfachste Tätigkeiten nicht mehr erledigen können. Aber er hat eine letzte Mission.