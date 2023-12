Weihnachtskonzert des Kammerorchesters im Konzerthaus

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Oberschwäbischen Kammerorchesters findet am Samstag, 23. Dezember, 16.30 Uhr (Einlass ist um 15.30 Uhr) erstmals im Konzerthaus statt. Auf dem Programm stehen neben dem Concerto Pastorale von Johann Christoph Pez (1664-1716) das Klavierkonzert Nr. 17 in G-Dur und die Sinfonie Nr. 40 in g-moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Solistin des Klavierkonzerts ist die in St. Gallen lebende Pianistin Mizuka Kano. Die Leitung hat Marcus Hartmann. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, Kinder unter zehn Jahren sind frei und sind in der Tourismusinformation Ravensburg erhältlich. Karten können alternativ auch per Mail an [email protected] reserviert und dann an der Abendkasse bezahlt werden.