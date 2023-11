Die Werkstatt von Orthopädie-Schuhmachermeister Peter Zähringer ist in der Ravensburger Unterstadt seit vielen Jahrzehnten eine Institution. Noch heute arbeitet der 86-Jährige täglich fünf Stunden im Betrieb. Die Familie Zähringer stammt aus Oberbränd im Hochschwarzwald, wo sein Vater mit elf Geschwistern auf einem Bauernhof aufgewachsen ist.

Es ist ein Anliegen von Peter Zähringer, dass anlässlich des Volkstrauertages an den gefallenen Onkel des Meisters, Wilhelm (geboren 1916), erinnert wird. Durch das Tagebuch, welches er geführt hat, gibt es über seinen Kriegseinsatz außergewöhnlich viele Informationen. Die Aufzeichnungen umfassen die Jahre 1940 bis zu seinem Tod am 24. August 1942 an der Kaukasusfront.

Endlose Märsche und verlustreiche Kämpfe

Am Beginn des Frankreichfeldzuges war der Infanterie-Unteroffizier im südmährischen Göding (heute Hodonin) stationiert. Mitte Juni kam er an die Westfront, wo der Krieg praktisch schon vorbei war. Im März 1941 wurde seine Einheit nach Rumänien verlegt. Dort begann die Heeresgruppe Süd am 22. Juni 1941 mit dem Angriff auf Russland. Es folgten Monate, in denen das Tagebuch die ungeheuren Belastungen für die Soldaten widerspiegelt: endlose Märsche, Staub, Hitze, schwieriges Gelände und immer wieder sehr schwere, verlustreiche Kämpfe.

Es tauchen Namen von Städten und Flüssen in der Ukraine auf, die wir auch heute wieder täglich in den Nachrichten hören müssen. Weihnachten verbrachte er in einer Stellung beim Fluss Mius (östliches Donezk-Gebiet) unter ständigen russischen Angriffen. Hierzu bemerkt er: „Wir feiern hl. Abend 2000 km von der Heimat entfernt in russischer Schneewüste. Wenn man mit Handgranaten und Pistole gehen muss, ist nicht mehr viel vom Sinne des Weihnachtsfestes übrig.“ Wilhelm Zähringer war gläubiger Katholik, stand aber trotzdem aus Überzeugung zum Krieg gegen die Sowjetunion.

An schweren Schussverletzungen gestorben

Nach einigen ruhigeren Monaten begann dann am 12. Juli 1942 die deutsche Sommeroffensive mit dem Übergang über den Mius und die Eroberung von Rostow am Don. Ziel war der Kaukasus. Anfang August wurde der Kuban überschritten. Die Einträge im Tagebuch werden nun immer knapper. Am 6. August 1942 schreibt er über einen Marsch: „40 km bei praller Sonnenhitze. Ein entsetzlicher Staub macht einen fast unkenntlich.“

Sein Regiment stößt bis an den Rand des Gebirges bei Maikop vor. Am 22. August 1942 seine letzte Tagebucheintragung: „Morgens starkes Gewehr- und Granatwerferfeuer. Gegen 9 Uhr kommt die Trägerkolonne... Nach 54 Stunden wieder Verpflegung... Nachmittags Granatfeuer...“ Zwei Tage später stirbt er an schweren Schussverletzungen und wird auf dem Friedhof der Wehrmacht in Gorjatschi-Kljutsch bestattet. Dieser wurde nach dem deutschen Rückzug eingeebnet.

Der Wert der Arbeit des Volksbundes

Am Schicksal dieses Soldaten wird der Wert der Arbeit des Volksbundes besonders auch in in Russland deutlich. Die Auskunftsstelle des Volksbundes schreibt hierzu: „Wir hoffen, in nicht allzu ferner Zukunft auch das Grab von Wilhelm Zähringer zu finden.“ Die Gebeine werden dann auf dem seit 2008 bestehenden Sammelfriedhof Apscheronsk ihre endgültige Ruhe finden. Sein Name ist bereits im dortigen Gedenkbuch verzeichnet.