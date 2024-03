Wegweisende Spiele für Oberschwabens Handballteams

Am Samstag um 15.30 Uhr treten die Ravensburg Rams in der Handball-Bezirksliga beim TS Dornbirn an. Der Aufsteiger steht zwei Ränge vor den Rams auf einem Nichtabstiegsplatz, jedoch mit einem Spiel mehr auf dem Konto. Für die Rams müssen unbedingt Erfolge her, um den Verbleib in der Bezirksliga realisieren zu können. Das Hinspiel konnten sie zwar deutlich für sich entscheiden, die anstehende Partie steht jedoch unter ganz anderen Vorzeichen: Mit Ewert, Kaut, Rizzo, Wiedemann, Trommeshauser, Schmiedel, Liebke und Hecht fehlen wichtige Spieler im Kader von Trainer Herter.

Damen des TV Weingarten wollen Tabellenführung verteidigen

Das nächste Bezirksliga-Auswärtsspiel der Herren des TV Weingarten könnte nicht schwieriger sein. Es geht nach Biberach zum Tabellenführer (Samstag, 19.30 Uhr). Während Weingarten vergangenes Wochenende spielfrei hatte, konnte die TG mit einem 41:29-Auswärtserfolg beim HC Lustenau beeindrucken. Die Kadersituation der Welfenstädter sieht gut aus. Maximilian Schoch und Stefan Franz werden wieder dabei sein. Verzichtet werden muss jedoch weiterhin auf Paul Werges, der noch immer seine Knöchelverletzung auskuriert.

Die ersten Damen des TV Weingarten treten, ebenfalls in der Bezirksliga, bereits um 14 Uhr gegen Alpla HC Hard an. Die bisherige Saison verlief äußerst erfolgreich für das Team, das sich den ersten Tabellenplatz erkämpfen konnte. Die Damen des HC Hard belegen den dritten Tabellenplatz. Ihre gefährlichste Waffe ist Johanna Ratz, die im Hinspiel mit zehn Toren brillierte.