Wegen „Tiefschlaf“: FV Ravensburg unterliegt Nöttingen

Der FV Ravensburg hat auch im zweiten Rückrundenspiel in der Fußball-Oberliga eine Niederlage kassiert. Zu Hause auf dem Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg verloren die Oberschwaben mit 0:2 (0:2) gegen den mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagenen FC Nöttingen.

Entscheidend vor rund 250 Zuschauern war die Anfangsphase. FV-Trainer Michael Schilling fühlte sich am dabei an den Rückrundenauftakt bei der SG Sonnenhof Großaspach erinnert. Beim Tabellenführer dauerte es sieben Minuten, bis es 0:2 aus Sicht des FV Ravensburg stand. Diesmal brauchte der Gegner nur drei Minuten länger, um Haris Mesic zweimal zu überwinden. In der sechsten Minute bekamen die Gastgeber keinen Zugriff auf Felix Waldraff. Der 22-Jährige drang von der rechten Seite in den Strafraum ein und versenkte den Ball mit einem platzierten Schuss im linken Toreck (6.). Vier Minuten später wurde Nöttingens Nikolaos Dobros von Ravensburgs Kapitän Moritz Jeggle gefoult - Elfmeter. Der Mann, der mit dem luxemburgischen Topclub F91 Düdelingen 2017 ein Champions-League Qualifikationsspiel bestritt, übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:0 (10.). „Ich bin sehr enttäuscht von der Anfangsphase. Die ersten 15 Minuten war es Tiefschlaf und wenn man solche 15 Minuten spielt, dann hat man es nicht verdient, in der Oberliga zu gewinnen“, meinte Schilling.

Ravensburg beeindruckt den Gegner, aber schießt kein Tor

Immerhin fing sich der FV in der Folge und hatte in Person von Daniel Schachtschneider auch zwei ganz gute Torabschlüsse. Schilling wollte aber mehr sehen und krempelte deshalb in der Halbzeitpause einiges um. Er brachte Gabriel Galinec, Yannik Egle und Philipp Kirsamer für Paul Strauß, Timo Senn und John Schmidtke und stellte von 4-4-1-1 auf 3-4-1-2 um. „Ich wollte Spieler reinbringen, die um Plätze kämpfen“, versprach sich Schilling mehr Leben auf dem Platz. Dabei wurde er nicht enttäuscht - „alle Eingewechselten haben funktioniert“. Der FV machte nun auch enormen Druck, die Nöttinger waren in der ersten Viertelstunde nach der Pause beeindruckt. „Die Intensität, die Ravensburg gespielt hat, konnten wir nicht mitgehen“, sagte Dirk Rohde, Trainer des FC Nöttingen.

Zwei gefährliche Schüsse gab Zehner Ivo Colic ab. Ein Freistoß von ihm klatschte an die Latte (48.), kurz darauf parierte FC-Torwart Xaver Pendinger seinen platzierten Schuss ins rechte Eck (49.). Generell agierte Nöttingens Keeper sehr aufmerksam und fing viele Hereingaben ab. Eine große Chance hatte der FV aber noch: Nach Flanke von Galinec, der Teil der Dreierkette war, hatte Felix Schäch viel Platz und brachte die Kugel auch gut aufs Tor, aber Stefan Zimmermann klärte auf der Linie (72.). Aufgrund der zweiten Hälfte sprach Rohde von einem „dreckigen Auswärtssieg“. Die Gäste gewannen aus seiner Sicht „nicht unbedingt verdient“.

Rohde ist auch der Meinung, dass der FV am Ende der Saison auf einem Mittelfeldplatz landen wird. Auch Schilling ist sich sicher: „Am Schluss werden wir die Liga halten“. Der FV-Trainer sieht das Potenzial in der Mannschaft, weiß aber auch um die brenzlige Situation. „So langsam müssen wir aufwachen, sonst wird es eng. Wir müssen extrem kritisch zu uns selbst sein. Uns fehlt die Durchschlagskraft und Überzeugung, Wir müssen das Glück erzwingen und mehr Beine in die Box bekommen“, meinte Schilling. In der Tabelle ist der FV aktuell Drittletzter, weshalb etwas Zählbares zum Jahresabschluss beim 1. FC Normannia Gmünd (Samstag, 14 Uhr) sehr wertvoll für das Gefühl wäre.

Fußball-Oberliga, 19. Spieltag: FV Ravensburg – FC Nöttingen 0:2 (0:2). – Tore: 0:1 Felix Waldraff (6.), 0:2 Nikolaos Dobros (10., Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Adem Muliqi – Zuschauer: 250 – FV: Mesic, Geiselhart (83. Soyudogru), Fippl, Bleise, Schäch, Jeggle, Schmidtke (46. Kirsamer), P. Strauß (46. Egle), Senn (46. Galinec), Colic, Schachtschneider.