Weil in Ravensburg die B32 derzeit stadteinwärts gesperrt ist, weichen immer mehr Autofahrer und Besucher der Oberschwabenschau auf die umliegenden Nebenstrecken aus. So auch auf die Schlierer Straße. Doch die Straße hat ein Problem: Sie ist für den Ansturm teilweise nicht breit genug. Und so kommt es morgens an der Ecke Schlierer Straße/Frauenstraße zu einem regelrechten Rangierchaos zwischen Bussen, Lastwagen, Autos und Fahrrädern ‐ mit der Folge, dass sich im Berufsverkehr ein enormer Rückstau bildet.

Lastwagen blockieren Sicht

Gerade für Fahrradfahrer ist das eine unübersichtliche Situation, die schnell zur Gefahr werden kann. Denn Lastwagen blockieren die Sicht und Zufahrt zu den Straßen Friedhofstraße und Wassertreter. Und auch Schülerinnen und Schüler, die mit den Linienbussen aus den umliegenden Ortschaften einpendeln, sind betroffen, die Verspätung zum Unterricht ist damit programmiert.

Um die Straße zu entlasten und Gefahren zu minimieren, wird gerade LKW-Fahrern empfohlen, bereits in Schlier auf die umliegenden Strecken auszuweichen. Und auch für Besucher und Gäste der Oberschwabenschau stehen kostenfreie Pendelbusse vom P&R-Parkplatz Flappachbad zur Verfügung.