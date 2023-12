Wasser kostet ab 1. Januar mehr

Die Technische Werke Schussental (TWS) hebt zum 1. Januar 2024 den Arbeitspreis für Trinkwasser in ihrem Versorgungsgebiet an. Der Kubikmeter Trinkwasser kostet dann 1,35 Euro inklusive Steuern und Abgaben. Der Grundpreis bleibt stabil. Die Kosten und Investitionen in die künftige Sicherstellung der Trinkwasserversorgung bedingen die Anpassung, schreibt die TWS in einer Pressemitteilung.

„Die Kosten für Material, Personal und Bautätigkeiten sind deutlich gestiegen. Das wirkt sich nun auch auf den Trinkwasserpreis aus“, wird TWS Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm in der Pressemitteilung zitiert. Rund 16,5 Millionen Euro habe die TWS in den Jahren 2011 bis 2022 in die Erneuerung und Ertüchtigung der Wasserversorgung investiert, unter anderem in die Sanierung von Hochbehältern. Zudem verursachten gesetzliche Anforderungen und Maßnahmen zur Steigerung der Versorgungssicherheit sowie zum verbesserten Schutz der Kritischen Infrastrukturen weitere Kosten.