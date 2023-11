In Wangen tritt in einem Gewerbegebiet schädliches Gas aus. Die Feuerwehr wird alarmiert und kurz darauf bekommen Menschen in Altshausen, die gar nicht betroffen sind, eine Meldung auf ihr Handy, dass sie Fenster und Türen schließen sollen.

Das ausgedachte Beispiel klingt skurril. Aber genau das wäre der Fall, wenn im Kreis Ravensburg Warnmöglichkeiten wie die Nina-App oder das sogenannte Cell-Brodcasting - eine Art Katastrophenwarnung per SMS - eingesetzt werden würden.

Kreisbrandmeister Oliver Surbeck erklärt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, warum er auf eine bessere, zielgenaue Lösung hofft.

Warnmeldungen bislang nur kreisweit möglich

„Wir sind mit den Warnmöglichkeiten im Moment noch zurückhaltend“, erklärt Surbeck. Der Kreisbrandmeister leitet im Landratsamt die Stabsstelle für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement. Sein Beispiel: „Wenn es in Boms einen Großbrand gibt, muss in Isny niemand gewarnt werden.“ Doch genau das wäre der Fall. Denn aktuell können die Einsatzleiter, beziehungsweise die Leitstelle, nur kreisweit Warnmeldungen absetzen.

„Fachlich macht es natürlich mehr Sinn, wenn wir möglichst zielgenau warnen können“, erklärt Surbeck. „Es ergibt nicht einmal immer Sinn eine ganze Stadt oder Kommune zu warnen.“ Auf der ganzen Markung einer großen Kreisstadt Türen und Fenster zu schließen, wenn es nur in einer Straße notwendig ist, stifte Verwirrung.

„Mir wäre es ortschaftsweise am liebsten“, so der Kreisbrandmeister. Aktuell sei das Regierungspräsidium Tübingen dabei, Lösungen zu erarbeiten. „Damit es zumindest auf Kommunen-Ebene heruntergebrochen werden kann.“

Radio-Programm kann unterbrochen werden

Doch wer entscheidet, wann wo gewarnt wird? In erster Linie der Einsatzleiter vor Ort, erklärt Surbeck. „Das ist in der Regel der Feuerwehrkommandant.“ Sind mehrere Städte oder Gemeinden betroffen, entscheide der Landkreis. Das „mobile Warn- und Alarmierungssystem“ (Mowas) in der Leitstelle bespiele dann die unterschiedlichen Kanäle. Etwa die Nina-Warn-App, die Kat-Warn-App oder das Cellbrodcasting.

Das macht man nicht einfach so nachts um halb vier, weil irgendwo ein Stadel brennt. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck

Wenn die Entscheidung dafür fällt, kann man damit auch (digitalisierte) Sirenen heulen lassen. Die gibt es im Kreis Ravensburg im Moment nur in Isny, Amtzell und Schlier. „Als höchste Warnstufe kann über Mowas auch das Radio-Programm für eine aktuelle Meldung unterbrochen werden.“ Das System sei „die Eintrittskarte“ in die Warnwelt. „Mit mehr Kleinteiligkeit würden wir es öfter nutzen“, ist sich Oliver Surbeck sicher.

Warnen, wenn es die Situation verlangt

Im Moment sei die Abwägung aber noch schwierig. „Wenn wir jetzt auslösen, bekommt es immer der ganze Landkreis. Das heißt es melden sich viele Menschen aus den nicht-betroffenen Bereichen und fragen warum.“ Bei Großbränden, die für viele eine Auswirkung haben könnten, werde dennoch schon heute gewarnt. Es gehe dabei aber nicht darum, Neugier oder Informationsbedürfnis zu stillen.

„Wir wollen nur warnen - und das auch nur, wenn es die Situation verlangt“, sagt Surbeck. Im Moment tue er sich aber noch schwer, Mowas einzusetzen. „Wenn man beispielsweise Sirenen auslöst, hat das eine enorme Außenwirkung“, hält Surbeck vor Augen. „Das macht man nicht einfach so nachts um halb vier, weil irgendwo ein Stadel brennt.“