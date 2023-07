Das ZDF–Sommerinterview mit dem CDU–Bundesvorsitzenden Friedrich Merz schlägt hohe Wellen. Nicht nur Ampel–Politiker, sondern auch zahlreiche Christdemokraten regten sich über seine Aussagen zur möglichen Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD in Kommunen auf. Im Ravensburger Kreisverband, wo Merz immer viele Fans hatte, hält man die Aussagen zumindest für „unglücklich“. Doch es gibt auch Kritik an den Kritikern in den eigenen Reihen.

Christian Natterer, Kreisvorsitzender der Ravensburger CDU, hat aus seiner Verehrung für den prominenten Wirtschaftspolitiker der Union nie einen Hehl gemacht. Schon 2018 rührte der Wangener die Werbetrommel für Merz im parteiinternen Wahlkampf um den Bundesvorsitz. Bekanntlich siegte dann aber zunächst Annegret Kramp–Karrenbauer und später Armin Laschet gegen den Westfalen, dem viele eine hohe Sachkompetenz, aber dafür niedrige Sympathiewerte bescheinigen — vor allem bei Frauen und Wechselwählern der Mitte. Erst im dritten Anlauf gewann der Fraktionsvorsitzende im Bundestag 2021 gegen Norbert Röttgen den Kampf um den Parteivorsitz.

Natterer: Es wird zu viel über die AfD gesprochen

Natterer, der selbst zwischen November 2020 und Oktober 2021 als Nachrücker für die CDU im Bundestag saß, empfindet Merz Äußerungen im ZDF–Sommerinterview als „sehr unglücklich“ und wagt einen Interpretationsversuch: Vermutlich habe Merz sagen wollen, dass in den ostdeutschen Bundesländern in manchen Kommunalparlamenten die AfD so stark sei, dass die CDU gar nicht darum herumkomme, in einigen Sachfragen hin und wieder mit ihr abzustimmen.

Das sei aber bei weitem nicht das gleiche, wie beispielsweise einen gemeinsamen Antrag zu stellen. „Auf diese Spezialität wollte er wohl hinweisen, aber das hätte er nicht machen sollen. Er ist da ins Fettnäpfchen getreten. Überhaupt wird viel zu viel über die AfD gesprochen“, glaubt Natterer. Und das mache sie erst stark.

Seine ehemaligen Gegner aus dem Merkel–Lager sind in übelster Weise über ihn hergefallen und haben dem politischen Gegner die Arbeit abgenommen. Das geht überhaupt nicht, so kann man die Partei nur zerlegen. Christian Natterer

Die Rechtspopulisten, deren Jugendorganisation sogar als rechtsextrem gilt, seien im Bundestag „quartalsirre und untereinander völlig zerstritten“, hat Natterer beobachtet. Sie würden keine Antworten auf die großen Probleme der Zeit bieten, seien „antieuropäisch, antiwestlich und Putins fünfte Kolonne“. Unter gar keinen Umständen könne es eine Zusammenarbeit der Union mit dieser Partei geben.

Kritik an den Kritikern

Was dem 42–Jährigen aber auch bitter aufstößt, ist die Art und Weise, wie einige in seiner Partei nach dem Interview über ihren Bundesparteichef auf Social–Media–Kanälen reagiert hätten. „Seine ehemaligen Gegner aus dem Merkel–Lager sind in übelster Weise über ihn hergefallen und haben dem politischen Gegner die Arbeit abgenommen. Das geht überhaupt nicht, so kann man die Partei nur zerlegen.“

Natterer fürchtet, dass nach der Demontage von Kramp–Karrenbauer und Laschet nun auch Merz an der Reihe sein könnte. Dabei sei es viel zu früh, jetzt schon über die Frage zu diskutieren, wen die CDU 2025 als Kanzlerkandidaten ins Rennen schickt, wie es beispielsweise der frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans getan hat. „Erstmal gewinnen wir die Europa– und die Kommunalwahl, bevor wir über Wüst, Söder oder Merz reden“, sagt der CDU–Kreisvorsitzende kämpferisch.

In den letzten drei Wochen hat er viel Reputation, die er sich zuvor erworben hat, kaputt gemacht. Axel Müller

Auch der CDU–Bundestagsabgeordnete Axel Müller aus Weingarten ist unglücklich über die Äußerungen von Friedrich Merz. Anders als Natterer gehört der 60–Jährige dem liberalen CDU-Flügel an und war ein Unterstützer von Norbert Röttgen im Kampf um den CDU–Bundesvorsitz. Dennoch habe er Merz als Fraktionsvorsitzenden respektieren und schätzen gelernt, vor allem wegen seiner Wirtschaftskompetenz und der Fähigkeit, die einzelnen Lager innerhalb der Union zu vereinen.

„In den letzten drei Wochen hat er viel Reputation, die er sich zuvor erworben hat, kaputt gemacht“, fürchtet Müller jedoch. „Ich weiß nicht, wer ihn in Kommunikationsfragen berät.“ Nicht nur die jüngste Äußerung im Sommerinterview, auch das Wortspiel der „Alternative für Deutschland mit Substanz“ wenige Tage zuvor bei der CSU–Klausur in Andechs empfindet der Jurist als „misslungen“.

Müller: Kein Rechtsruck bei der CDU

Die CDU suche sich in jüngster Zeit häufig die falschen Themen, eben die, die auch von der AfD gespielt würden. „Die Unternehmer lechzen und ächzen danach, dass wir uns um das Thema Wirtschaft kümmern. Stattdessen kaprizieren wir uns auf die Migration. Ich weiß nicht, wen oder was wir damit gewinnen wollen.“

Die AfD–Politiker sind im Grunde genommen widerliche, antidemokratische Menschen. Jegliche Zusammenarbeit auf jeglicher Ebene verbietet sich einfach. August Schuler

So entstehe bei manchen der Eindruck, dass die CDU nach rechts rücke, „obwohl das gar nicht stimmt“, meint Müller. Zur Kanzlerfrage will er sich noch nicht äußern. „Erst müssen wir das Grundsatzprogramm verabschieden, dann die Frage beantworten, wer der richtige Mann ist, es umzusetzen.“

Noch kritischer äußert sich der Ravensburger CDU–Landtagsabgeordnete August Schuler zu Merz. Er findet dessen Äußerungen „unklug, und das ist noch ein sanftes Wort“. Der Parteichef komme ihm angesichts der vielen Fettnäpfchen, in die er trete, manchmal „wie ein Politneuling“ vor, der nicht begreife, was er mit seinen Worten anrichte. „Die AfD–Politiker sind im Grunde genommen widerliche, antidemokratische Menschen. Jegliche Zusammenarbeit auf jeglicher Ebene verbietet sich einfach“, so Schuler.

Wenn man ein Sommerinterview gibt, sollte man das schon ernsthaft führen und aufpassen, welche Wirkung es hat. Gabi Messarosch

Der 65–Jährige, der auch im Ravensburger Gemeinderat und im Kreistag sitzt, glaubt jedoch nicht daran, dass die hiesige AfD in der Lage sein wird, im Kreis Ravensburg Listen mit ausreichend Kandidaten für die Kommunalwahl 2024 aufstellen zu können. So werde sich die Frage einer Zusammenarbeit vor Ort ohnehin nie stellen.

Messarosch rät zu mehr Gelassenheit

Die Kreisvorsitzende der CDU–Frauen–Union, Gabi Messarosch, ist und bleibt Merz–Fan. Bedingt durch das Rutenfest sei das Interview in ihren Kreisen bislang kaum diskutiert worden. „Der Parteitagsbeschluss, niemals mit der AfD zusammenzuarbeiten, steht, und daran ist nicht zu rütteln“, sagt Messarosch.

Die Aufregung ist in ihren Augen „ein klassisches Sommerlochthema“. Wobei sie einräumt: „Klar, wenn man ein Sommerinterview gibt, sollte man das schon ernsthaft führen und aufpassen, welche Wirkung es hat.“ Ansonsten rät sie aber „zu mehr Gelassenheit und dazu, nicht jedes Wort eines Politikers auf die Goldwaage zu legen“.