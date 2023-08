Ravensburg macht seinem Image als Stadt der Spiele alle Ehre: Die Altstadt verwandelt sich am 9. und 10. September für zwei Tage wieder in „die größte Spielemeile Oberschwabens“, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Unter dem Motto „Komm, mach mit!“ spielt dort Groß mit Klein, Jung mit Alt, Bekannt mit Unbekannt. Besucher dürfen sich auf vier Aktionsbereiche, zwei Showbühnen, altbekannte und neue Aussteller sowie viele weitere Highlights freuen. Veranstalter ist die Stadt und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg.

Neues in der Spiele–Zone

Auf dem Marienplatz und in der Kirchstraße finden sich in der Spiele–Zone alle Stände rund ums Thema „klassisches Spielen“. Dort sind Würfel–, Karten– und Brettspiele vertreten. Besucher können Neuheiten von Spieleverlagen und Spielwarenherstellern testen oder bekannte Spiele wie Memory und Jenga im XXL–Format spielen.

Neu in diesem Jahr ist die internationale Spielehütte, bei der Brettspiele mit Anleitungen in verschiedenen Sprachen ausgeliehen werden können, um das Spielen als verbindendes Element in den Fokus zu rücken. Wie die Veranstalter weiter mitteilen, gibt es darüber hinaus Kugelbahnen, Stapelspiele, Entenangeln, eine Schatzsuche, Wurf– und Geschicklichkeitsspiele, ein Riesenpuzzle sowie Holzspielzeug für die Kleinsten.

Nintendo ist erstmals unter den Ausstellern

Vor dem Kornhaus und im Rathaus dreht sich alles um digitale Spiele. In diesem Jahr wurde erstmals Nintendo als Aussteller gewonnen. Hier dürfen sich die Besucher auf eine Erlebnisfläche von 250 Quadratmetern vor dem Kornhaus freuen, heißt es in der Presseankündigung. Dieses Angebot soll die Gaming–Stationen von Media Markt im Rathaus ergänzen: An verschiedenen Konsolen, Stationen und PCs kann man alleine oder gemeinsam im Team antreten und beliebte Spiele ausprobieren. Dartunter sind auch Spiele mit VR–Brillen.

Die Kreativ–Zone in der Bachstraße steht unter dem Motto „Basteln, gestalten und entdecken“. Hier präsentieren sich Vereine, kirchliche Einrichtungen sowie Rettungsdienste und Polizei mit interaktiven und kreativen Angeboten. Vom Klang–Memory über Parcours und Reaktionstests gibt es hier einiges zu entdecken. Zudem können Besucher Nistkästen für Vögel und Fledermäuse bauen.

Hüpfburgen in der Sport–Zone

Ebenfalls in der Bachstraße sowie auf dem südlichen Marienplatz gibt es die Sport–Zone von den Ravensburger Sportvereinen zum Thema „Spiel und Sport“ mit Darbietungen und Mitmachangeboten für Jung und Alt: Die Besucher können Baseball spielen, Hüpfburgen erkunden oder im Hirschgraben beim Human Table Soccer in die Rolle von Tischfußballspielern schlüpfen.

Bühnenprogramm und weitere Highlights

Neben dem umfassenden Programm in den Spielezonen gibt es zwei Bühnen: Im Hirschgraben präsentieren sich Ravensburger Tanzschulen mit kreativen Choreografien. Auf der Bühne in der Bachstraße sind Vorführungen der Kunstradfahrer und Tanzshoweinlagen zu sehen.

Zahlreiche weitere Highlights runden das Programm in der Stadt am Spiele–Wochenende ab: Im Museumsviertel gibt es eine spannende Rallye für Kinder, im Schwörsaal wird ganztägig ein Riesen–Puzzle zusammengesetzt und im Kornhaussaal findet von Samstag auf Sonntag die lange Spielenacht bis 2 Uhr statt.

Stadtbus Ravensburg–Weingarten fährt zu vergünstigten Preisen

Der Stadtbus Ravensburg–Weingarten bringt die Besucher für einen Euro zum Spielefest. Drei Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit. Zusatzfahrten gibt es auch — für die Veranstalter Grund genug, das Auto stehen zu lassen und die Spielemeile zu Fuß zu erkunden.

Das Programm mit allen Informationen rund um das Spiele-Wochenende ist ab sofort in der Tourist-Information sowie online unter www.ravensburg.de/rvspielt erhältlich.