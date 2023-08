Großer Wurf oder Rohrkrepierer? Drei Jahre nach Beschluss des Klimakonsens gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie weit die Stadt Ravensburg mit ihren Bemühungen ist, den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern, etwa in Verwaltung, Wirtschaft und Verkehr. Jüngst stellten die „Scientists for Future“ (deutsch: Wissenschaftler für die Zukunft) der Stadtverwaltung ein miserables Zeugnis aus, weil noch so gut wie kein klimaschädliches CO₂ eingespart worden sei. So werde man das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, kaum erreichen können.

Andererseits gibt es auch viele Bürger, denen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu weit gehen, sobald es konkret wird oder an den eigenen Geldbeutel geht — etwa bei der Einführung von Parkgebühren auf den früher kostenlosen Parkplätzen auf der Kuppelnau, die seitdem gähnend leer sind. Die „Schwäbische Zeitung“ wollte nun von den Fraktionen im Gemeinderat wissen, wie sie das Thema beurteilen.

Grüne: Bisherige Anstrengungen reichen nicht aus

Ozan Önder, Grüne: „Aus unserer Sicht folgten auf den einstimmigen Beschluss zum Klimakonsens viel zu wenig Umsetzungen. Immer wenn Dinge in Angriff genommen werden sollten, gab es wichtigere Dinge, die zum Verschieben von nötigen Entscheidungen herangezogen wurden und somit Mehrheiten verhindert wurden.

Wir sehen, dass die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichend sind und wir im CO₂–Einsparpfad deutlich hinterherhinken. Dennoch wird zu wenig unternommen, an bequemen Gewohnheiten festgehalten, und die nötigen Investitionen werden nicht oder nur teilweise getätigt. Wenn wir heute nicht handeln, werden die Maßnahmen zum Erreichen der gesteckten Ziele nicht nur immer aufwendiger und teurer, sondern auch in viel stärkerem Maße zu spüren sein. Wir haben einen Klimarat mit Expertinnen und Experten, der viel zu wenig Beachtung findet. Dieser sollte bei wichtigen Entscheidungen immer angehört und deren Empfehlungen dringend beachtet werden. Wir müssen heute handeln, damit Folgegenerationen auch eine Chance haben.“

CDU: Konsens ist Leuchtturm in Region

August Schuler, CDU: „In unseren Städten und Gemeinden entscheidet sich unsere Klimazukunft: „Global denken, lokal handeln!“ Dazu braucht es die Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger. Und eine aktive Umsetzung durch Verwaltung und Gemeinderat. In der Klimakommission haben Experten, Bürgerschaft und Stadträte aus allen Fraktionen mitgearbeitet. Der Klimakonsens wurde mitten in der Corona–Pandemie einstimmig beschlossen. Beides — Kommission und Konsens — sind und bleiben Vorbild und Leuchttürme in unserer Region Oberschwaben. Trotz der Herausforderungen der Krisenjahre mit Corona, Krieg, Energie und Inflation bleibt die Klimaneutralität kommunale Daueraufgabe. Und zwar in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. In den Klima–Themen Mobilität und Verkehr, Gebäude und Energie sowie aktiver Kommunikation sind Politik und Verwaltung gefordert.

Die große ÖPNV-Offensive unseres Landkreises mit Schnell– und Regiobussen, die Radwege–Konzeption, der Radschnellweg, die Sicherung unserer kommunalen BOB sind Marksteine in zukunftsgerichteter und nachhaltiger Mobilitäts–Politik. Die Photovoltaik–Strategie auf kommunalen Gebäuden wird von den TWS umgesetzt. Der kommunale Wärmeplan ist beschlossen, in der Innenstadt und in der Südstadt wird gebaut. Intensive Baumpflanzungen, offener Flappach, der Wandel zur urbanen Schwammstadt sind eingeleitet. Fazit: Politisch konsequent wird der Klimakonsens umgesetzt!“

BfR: Thermalwasser fürs Wärmenetz nutzen

Ulrich Höflacher, Bürger für Ravensburg (BfR): „Ausgangspunkt der Bewertung aller Maßnahmen ist die wissenschaftliche Plausibilität und größtmögliche Effektivität. Wichtig ist auch, die lokalen Stärken des Raumes zu berücksichtigen und für die Klimaneutralität nutzbar zu machen. Das wäre für Ravensburg Nutzung des Thermalwassers (wir leben in Oberschwaben auf einem der größten Thermalwasservorkommen in Deutschland) und die Wiedervernässung von Mulden und Mooren, Relikte der letzten Eiszeit.

Die Verbindung von Klima und Boden ist von größter Wichtigkeit, leider bisher kaum thematisiert. Die BfR hat zu beiden Themenkomplexen hierzu schon die nötigen Anträge gestellt. Die BfR hält den Ausbau des Nahwärmenetzes für den besten Beitrag zur Reduzierung des Kohlenstoffdioxids. Leider sind die Thermalwasserbohrungen noch nicht durchgeführt. Das Nahwärmenetz müsste unbedingt mit Thermalwasser gespeist werden, da jahreszeitenunabhängig von Solarstrahlung. Vielleicht ließe sich sogar das Hallenbad damit versorgen. Auch die Vernässung von Mooren zur Bindung des Kohlenstoffdioxids aus der Luft dümpelt vor sich hin. Zwar wird von der Stadtverwaltung versichert, es wäre ein wichtiges Thema, praktische Maßnahmen gibt es aber noch nicht.

Was die BfR als völlig nebensächlich für die Kohlenstoffdioxideinsparung ablehnt, ist die Bewirtschaftung aller Parkplätze. Die zusätzlichen Kosten betreffen in erster Linie auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über kein üppiges Gehalt verfügen. In einem Streusiedlungsgebiet wie Oberschwaben muss Individualverkehr hingenommen werden.“

SPD: Wichtig ist die Kommunikation

Heike Engelhardt, SPD: „Größtes Projekt ist der Anschluss an die Fernwärme. Dass durch dafür notwendige Baumaßnahmen sich für einen gewissen Zeitraum entsprechende Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner ergeben, ist unvermeidbar. Als teilweise direkt betroffene Anlieger empfanden wir hier die Kommunikation als gut. Positiv hervorzuheben ist der Infostützpunkt, der beispielsweise in der Herrenstraße eingerichtet war. Bereits in Arbeit ist die Verbesserung des ÖPNV. Da hat sich bereits einiges getan, beispielsweise bei den Fernbuslinien oder auch beim Mobibus.

Dieses Projekt braucht Anlaufzeit. Es vorschnell als ungeeignet abzuurteilen, halten wir für falsch. Vielleicht zeigt sich für die Zukunft, dass das Angebot noch besser auf die Nachfrage abgestimmt werden muss. Die Erweiterung in Richtung Südstadt ist ein erster und wichtiger Schritt dazu. In Planung ist die Verbesserung des Radverkehrsnetzes. Hier wären getrennte Spuren für Fahrräder, Motorfahrzeuge und Fußgänger wünschenswert. Bei subjektiv erlebter hoher Sicherheit werden sich manche, die bisher lieber mit dem Auto fahren, überlegen, aufs Fahrrad umzusteigen. Ganz wichtig ist bei allen Maßnahmen — ob bei zeitweise Reduzierung der Beleuchtung während einiger Nachtstunden, Tempolimit, Veränderung der Verkehrsführung oder geänderten Parkregeln — die Kommunikation. Wir müssen die Menschen von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugen.

Klimaschutz ist nicht nur sinnvoll, sondern absolut notwendig. Wenn Maßnahmen als Verbesserung des Lebenswertes und der Aufenthaltsqualität verstanden werden, sind die Menschen auch eher bereit, vermeintliche Einschränkungen anzunehmen. Wir müssen zuhören und erklären. Und wir müssen im Gespräch bleiben.“

FW: Prozess ist langwierig und schwierig

Joachim Arnegger, Freie Wähler (FW): „Die Verwaltung hat die vergangenen drei Jahre genutzt, so gut es in Corona–Zeiten eben möglich war, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Es wurde Personal eingestellt, um die entsprechenden Maßnahmen zu beginnen und erste Vorarbeiten einzuleiten (Klimamobil, Radwegenetz, Gebäudesanierung). Das dieser Prozess langwierig und schwierig wird, war uns damals schon bewusst. Wir haben uns daher dagegen ausgesprochen, sofort eine Klimakommission einzurichten, da erste Ergebnisse in dieser Zeit nicht zu erwarten waren.

Wir sehen die Stadt auf einem guten und richtigen Weg. Es werden natürlich noch viele weiteren Schritte notwendig sein, um 2040 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Dies wird nur mit einer Erhöhung der finanziellen Mittel und weiterer Aufstockung das Personals möglich werden. Daher wird in den Gremien diskutiert werden müssen, welche Aufgaben in der bisherigen Priorisierung nach hinten rücken. Alle bisherigen Aufgaben werden angesichts begrenzter finanzieller Mittel nicht zu bewältigen sein.“

FDP: Fortschritte nur in der Bewusstseinsbildung

Markus Waidmann, FDP: „In den letzten drei Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen vom Gemeinderat verabschiedet, die aus unserer Sicht die angestrebten Ziele nicht erreicht haben. Im Bereich der Mobilität wurde stark auf Einschränkungen des mobilen Individualverkehrs gesetzt — ohne ausreichende Datengrundlagen und Auswirkungen der Maßnahmen zu messen. Lösungen vor dem Hintergrund steigender Kfz–Zulassungs-/Pendlerzahlen wie die Förderung des CO₂–freien Kfz–Verkehrs wurden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen, stattdessen wurde der Verkehrsfluss unter dem Deckmantel der Lärmschutzrichtline eingeschränkt und damit der CO₂–Ausstoß erhöht.

Hier könnten wir uns in Zukunft Maßnahmen für einen flüssigeren Kfz- und ÖPNV-Verkehr sowie die Ausweisung von zusätzlichen Parkplätzen für die E–Mobilität vorstellen, um deren Nutzung attraktiver zu gestalten. Von unserer Seite wurden durchgängig die Maßnahmen zur Steigerung des Anteils des Fahrradverkehrs und der neuen Stellplatzsatzung befürwortet. Im Handlungsfeld „Gebäude“ sehen wir höchste Einsparpotenziale und gleichzeitig die größten Versäumnisse. Wir müssen leider feststellen, dass die Verwaltung und unser Staat aktuell nicht in der Lage sind, schnelle und unbürokratische Maßnahmen umzusetzen.

Weder bei der Solaroffensive noch in der Bearbeitung von Bauanträgen sind wir ausreichend handlungsfähig, um die öffentliche und private CO₂–Gebäudesanierung hinreichend zu unterstützen. Lediglich in dem Bereich der Bewusstseinsbildung sehen wir Fortschritte in den letzten drei Jahren.“