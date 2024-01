Die Ravensburger Baumesse Hausplus am letzten Januar-Wochenende wird vollgepackt sein: 125 Aussteller sind angemeldet, und das zur Messe gehörende Vortragsforum ist inzwischen auf 35 Termine angewachsen. Das teilt die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) mit. Demnach können sich Messegäste im Halbstunden-Takt informieren: Das Vortragsprogramm bündelt Inhalte rund um Neubau, Sanieren und Wohnen.

„Messen werden immer mehr zu Wissensbörsen“, wird Messechef Stephan Drescher zitiert „Das ist ein klarer Trend der letzten Jahre. Für Messegäste ist das offenbar eine optimale Ergänzung: In den Vorträgen hören sie aktuelle, wichtige Infos von den Experten. Und an den Messeständen führen sie individuelle Gespräche und werden kompetent beraten.“

Informieren und Themen vertiefen

35 Termine sind es am Ende geworden, 9 Vorträge am Freitag, jeweils 13 Veranstaltungen am Samstag und Sonntag. Die Vorträge kosten keinen zusätzlichen Eintritt, sondern sind im Messe-Ticket enthalten. Manche Themen werden wiederholt, andere gibt es nur ein einziges Mal. Jeweils zur vollen und zur halben Stunde startet ein neuer Vortrag. Wer hinterher Themen vertiefen will oder noch Fragen hat, kann die Referenten an ihren Messeständen besuchen, schreiben die Veranstalter.

Ein zentrales Thema der Baumesse, auch bei den Vorträgen: Photovoltaik. Ein Experte spricht über eigene Stromspeicher. Ein anderer erklärt, wie man den Eigenverbrauch erhöhen kann. Wie funktioniert Photovoltaik in Kombination mit einer Wärmepumpe? Stichwort Wärmepumpe: Auch dieses Thema ist derzeit aktuell, drum gibt es mehrere Vorträge dazu. Es geht zudem um Infrarot-Heizungen, Dachsanierung und Fassadendämmung, Sanierungsfahrpläne und Fördergelder. Fachleute durchleuchten Finanzierungsfragen. Was man für gutes Trinkwasser tun kann, interessiere erfahrungsgemäß auch viele Menschen.

Hochschule Biberach stellt aktuelle Projekte vor

Die Hochschule Biberach zeigt, was die Baubranche in Zukunft beschäftigt, und stellt aktuelle Projekte vor. Es geht um Digitalisierung. So sagt Georg Schindele vom Institut für Bildungstransfer:

Lange bevor ein Gebäude gebaut wird, können wir einen digitalen Zwilling herstellen - und durch den kann man auch schon durchlaufen. Georg Schindele

Mit virtuellen Modellen der neuesten Generation könne man beispielsweise Wandgestaltungen oder Bodenbeläge ausprobieren und vergleichen, mit Türen oder Fenstergrößen experimentieren, Lichtschalter und Steckdosen klug platzieren oder mal ein paar Möbel stellen. Für Schindele das Spannendste: dass die Anwender bei so einer virtuellen Besichtigung wirklich interagieren können mit dem Modell, Lichtschalter bedienen, umherlaufen und Blickwinkel ändern.

„Technologisch hat sich da in den letzten Jahren sehr viel getan. Das zeigen wir den Messegästen in den Vorträgen. An unserem Stand kann man auch einiges ausprobieren“, sagt Schindele, der selbst am Stand der Hochschule Biberach stehen und mehrere Vorträge halten wird. Die Hochschule hat den Weiterbildungsverbund BauConnect ins Leben gerufen, der auf der Messe vorgestellt wird. BauConnect hat eine kostenlose App entwickelt, die Bauherren und Unternehmen dienen soll.

Fernwärme oder Wärmepumpe?

Auch die Technischen Werke Schussental sind als regionales Energieversorgungsunternehmen mit einem Messestand präsent und bieten zwei Vorträge an. Referentin ist Miriam Sepke-Vogt, die bei den TWS als Projektleiterin arbeitet und fürs Thema Fernwärme zuständig ist. In einem Vortrag geht sie auf die Frage ein, die derzeit viele Menschen beschäftige, wenn sie zuhause die Heizung erneuern müssen: Fernwärme oder Wärmepumpe? Was spräche für die eine oder die andere Lösung? Bei einem zweiten Vortrag geht es mehr ums Große, Ganze: Wie sieht die Wärmeversorgung der Zukunft aus? Hier zeigt die Expertin, wie Kommunen und Energieversorger zusammenarbeiten, neue Lösungen entwickelt und gebaut werden - beispielsweise in Ravensburgs Kernstadt ein klimafreundliches Fernwärmenetz.

Für die 35 Vorträge richtet das Messeteam eigens einen Vortragsraum ein im Foyer der Oberschwabenhalle. 100 Sitzplätze gibt es dort. Das Messeteam rechnet wieder mit hohem Interesse:

Viele Messegäste kommen auf die Messe und wissen bereits, dass sie einen oder mehrere Vorträge anhören wollen. Stephan Drescher

„Oft planen sie ihren ganzen Messebesuch um die Vorträge herum. Deswegen veröffentlichen wir das Vortragsprogramm schon vorab auf unserer Internetseite.“

Einmal zahlen, zweimal zuhören

Wer sich für Vortragsthemen an mehreren Tagen interessiert, muss sich nicht entscheiden: Die RVG bietet hierfür ein Zwei-Tages-Ticket an. Es kostet zwei Euro mehr als der einmalige Eintritt, zehn statt acht Euro, und wird personalisiert. So kann der Messegast an zwei Tagen so viele Vorträge anhören, wie er möchte.