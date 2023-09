Gegen den mutmaßlichen Pferdeschänder von Gornhofen ermittelt nach wie vor die Ravensburger Polizei. Demnächst soll der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. So sehen mögliche strafrechtliche Konsequenzen aus.

Anfang September hatte sich ein Mann in einem Stall im Ravensburger Ortsteil Gornhofen an einer Stute vergangen. Da das Gebäude videoüberwacht war, kam die Polizei dem 33-Jährigen, der im Umfeld der Stallung lebt, schnell auf die Schliche. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinterlegen, bevor er wieder auf freien Fuß kam.

Polizei wird zwei Strafanzeigen stellen

Die Polizei wird bei der Ravensburger Staatsanwaltschaft gegen den Verdächtigen Strafanzeigen nach den Paragrafen 17 Tierschutzgesetz und 303 Strafgesetzbuch vorlegen, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. Die Frage, ob sich der 33-Jährige zum ersten Mal an einem Pferd vergangen hat, beantworten die Beamten so: „In Deutschland sind keine Vortaten bekannt.“

Sexuelle oder gewalttätige Übergriffe auf Pferde werden sehr oft nicht aufgeklärt, da eine umfassende Überwachung von Ställen und Koppeln praktisch unmöglich ist. Unklar sind auch die tatsächlichen Fallzahlen von verletzten Pferden in Deutschland. Tierquälerei wird hierzulande unter den Umweltdelikten zusammengefasst. Zwar gibt es immer wieder Einzelerhebungen, aber belastbare Zahlen über einen längeren Zeitraum sind wenig vorhanden.

Strafrecht und Zivilrecht greifen

Mögliche rechtlichen Konsequenzen erläutert die emeritierte Professorin Alexandra Stupperich von der Polizeiakademie Niedersachsen gegenüber Schwäbische.de so: „Strafrechtlich wird ein sexueller Übergriff gegen Pferde nach dem Tierschutzgesetz geahndet. Dort werden Tiere als Mitgeschöpfe gesehen und es ist ein Verbrechen, ihnen Schaden zuzufügen (bezogen auf Wirbeltiere). Zivilrechtlich werden sie wie Sachen behandelt, um zum Beispiel Schadensersatzforderungen regeln zu können.“

Dies deckt sich mit den geplanten Strafanträgen der Ravensburger Polizei im Fall Gornhofen. Nach Paragraf 17 Tierschutzgesetz wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe belegt, wer ein „Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet“ oder ihm „aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden“ zufügt.

Gleichwohl gilt ein Tier vor dem Gesetz als Gegenstand, weshalb neben den Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auch der Tatbestand der Sachbeschädigung nach Paragraf 303 Strafgesetzbuch in Betracht kommt: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Die Geldstrafe orientiert sich in der Regel an den Einkommensverhältnissen des Täters.