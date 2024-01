Noch bis zum 3. März läuft die Ausstellung „Alexej von Jawlensky. Die Kunst ist eine geistige Sprache“ im ersten Obergeschoss des Kunstmuseums Ravensburg. Zeitgleich und bis 23. Juni ist momentan außerdem die Ausstellung „Cobra. Traum, Spiel, Realität“ im zweiten Obergeschosse zu sehen. Neben diesen beiden zeigt das Kunstmuseum Ravensburg in diesem Jahr noch drei weitere sehenswerte Expositionen.

Das Werk „Figurine mit großem Sockel“ von Alberto Giacometti, um 1955. (Foto: Wynrich Zlomke )

Die erste Ausstellung, die in diesem Jahr eröffnet wird, zeigt Werke von Alberto Giacometti unter dem Titel „Vis-à-vis. Werke aus der Sammlung Klewan“. Wie das Kunstmuseum mitteilt, zählt der Schweizer Künstler Alberto Giacometti (1901 bis 1966), der bereits zu Lebzeiten mit seinen unverwechselbaren Skulpturen Bekanntheit erlangte und ebenso als Maler, Zeichner und Grafiker tätig war, zu den bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Anhand von rund 100 Arbeiten gibt die Einzelausstellung Einblick in die Lebenswelt Giacomettis und die für sein Werk prägenden Themen. Der Schwerpunkt liegt auf selten gezeigten Zeichnungen und Grafiken aus seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten, die durch Skulpturen, Malereien und dokumentarische Aufnahmen berühmter Fotografen ergänzt werden.

Der Mensch im Zentrum bei Alberto Giacometti

Im Zentrum von Giacomettis Werk stehe der Mensch. Zeitlebens habe er das Ziel verfolgt, den lebendigen Ausdruck seines Gegenübers einzufangen und die menschliche Erscheinung in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dabei habe er keine naturgetreuen Darstellungen schaffen wollen, sondern seine subjektive Wahrnehmung der Wirklichkeit festhalten, um zum Wesenskern seiner Motive zu gelangen. Die Werke der Ausstellung stammen aus der Sammlung Klewan. Der ehemalige Galerist Helmut Klewan besitze laut Pressemitteilung heute die umfangreichste Privatsammlung von Werken Alberto Giacomettis im deutschsprachigen Raum.

Die Vernissage ist am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Kunstmuseums Ravensburg. Zu sehen ist die Ausstellung dann vom 22. März bis 23. Juni.

Vertiefender Einblick in Selinkas Sammlung

Danach wird am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr die Ausstellung „Die Geschichte einer Sammlung. Peter Selinka zum 100. Geburtstag“ im ersten und zweiten Obergeschoss eröffnet. Die Werke sind vom 12. Juli bis 22. September im Kunstmuseum zu sehen. Peter Selinka (1924 bis 2006) hätte 2024 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Seine Sammelleidenschaft führte zum Bau des Kunstmuseums Ravensburg. Aus diesem Anlass gibt die Ausstellung einen vertiefenden Einblick in die Entstehungsgeschichte und Schwerpunkte der hochkarätigen Sammlung, die der ehemalige Werbeberater innerhalb von vier Jahrzehnten aufgebaut hat. „Die Geschichte einer Sammlung“ beleuchtet die drei Säulen der Sammlung - Deutscher Expressionismus, die Künstlerbewegung Cobra sowie die Gruppe Spur - und ermöglicht anhand bisher nicht veröffentlichter Dokumente differenzierte Einsichten in Peter Selinkas Sammeltätigkeit.

Neben Korrespondenzen mit Künstlern, Galeristen und Kuratoren gewährt die Ausstellung Einblicke in die Sammler- und Unternehmerpersönlichkeit Selinkas. Schwerpunkt seiner Sammelleidenschaft war die Künstlergruppe Brücke (1905 bis 1913). Der dokumentarische Teil der Ausstellung im ersten Obergeschoss ist bis zum 12. Januar 2025 zu sehen.

Werke zeitgenössischer Künstler

Bis dahin kann auch die Ausstellung „Walk this way“ im Erdgeschoss und zweiten Obergeschoss des Kunstmuseums Ravensburg besucht werden. Sie wird am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr eröffnet. Die Ausstellung schlägt einen Bogen von den 1960er-Jahren bis heute und lenkt den Blick auf Werke zeitgenössischer Künstler, in denen die Stadt zur Bühne und der Akt des Gehens zum künstlerischen Statement wird. Die vielfältige, sich stetig verändernde Architektur von Städten einerseits, die immer weiter beschleunigten Bewegungen der Passanten andererseits hätten zu einem Reichtum von neuen Eindrücken und Lebenswelten geführt.

Die Avantgarden der 1960er-Jahre reagierten darauf: Die Situationistische Internationale befasste sich in ihrer „Psychogéographie“ mit der Wechselwirkung von geografischer Umgebung und emotionaler Erfahrung des Raums und formte Städtevisionen, die auf kollektive Kreativität und Spiellust abzielen. Auf vielfältigste Weise hätten Künstler seitdem ihre eigenen Erzählungen in die Städte eingeschrieben und den urbanen Raum zum Austragungsort künstlerischer Fragestellungen und Verhandlungsraum gesellschaftspolitischer Anliegen gemacht.