Obwohl es immer mehr Pflegebedürftige gibt, haben Pflegeheime und mobile Pflegedienste zunehmend Probleme, wirtschaftlich zu arbeiten und Personal zu finden. Manche können sich nur mit teuren Leiharbeitskräften behelfen. Bürokratische Hürden in immer mehr Gesetzen machen den Anbietern zusätzlich das Leben schwer. Daher hat der CDU–Bundestagsabgeordnete Axel Müller zum dritten Pflegegipfel nach Ravensburg eingeladen. Gast war Claudia Moll (SPD), Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung.

Parteiübergreifende Zusammenarbeit gefragt

Müller lebt ein bisschen das vor, was Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vergangene Woche als „Deutschlandpakt“ in seiner Haushaltsrede gefordert hat, also eine gemeinsame Anstrengung von Regierung und demokratischer Opposition, um die größten Probleme im Land zu lösen. Die Überalterung der Gesellschaft samt den Folgen für die Pflege gehört zweifelsfrei dazu. „Es ist nichts Alltägliches, wenn Regierung und Opposition über ihre parteipolitischen Grenzen hinausgehen“, freute sich Müller, dass die SPD–Abgeordnete aus Aachen seine Einladung angenommen hatte.

Claudia Moll (SPD) kam auf Einladung des CDU-Politikers Axel Müller ins Gasthaus Ochsen. (Foto: Annette Vincenz )

Die 54–Jährige, die vor ihrer Politkarriere zunächst als Pflegehelferin und dann als examinierte Altenpflegerin gearbeitet hat, diskutierte mit den knapp 40 Fachleuten aus der Region — Pflegekräften, Einrichtungsleitern und Betreibern mobiler Pflegedienste — über den Berg an Problemen in der Branche.

Generalistische Ausbildung schafft Probleme

Der gipfelt im Fachkräftemangel. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht sei etwa die generalistische Ausbildung, die 2020 eingeführt wurde. Waren die Berufsbilder Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege früher voneinander getrennt, werden Pflegekräfte heute in allen Sparten ausgebildet und können dann leicht von der einen in die andere wechseln.

Nach der generalistischen Ausbildung entscheiden sich daher manche gegen ihren Ausbildungsbetrieb in der Altenpflege und gehen lieber in ein Krankenhaus, weil es dort in der Regel bessere Gehälter gibt. Oder sie würden gleich vom „Staubsauger Vetter Pharma aufgesaugt“, wie es Sibylle Arana, bis Mai Hausleiterin in der Stiftung Bruderhaus, ausdrückte. „Mit solchen Gehältern können wir einfach nicht mehr mithalten.“

Claudia Moll kündigte an, sich bei der Evaluierung der neuen Ausbildung, die für 2025 geplant sei, dafür einzusetzen, diese wieder abzuschaffen — eben wegen der negativen Konsequenzen für die Altenpflegeeinrichtungen.

Leiharbeit ist nicht mehr „Rudis Resterampe“

Wegen des Mangels an festen Arbeitskräften müssen viele Pflegeheime zunehmend auf Leiharbeiter zurückgreifen. Was früher „Rudis Resterampe“ war, wie es die Rheinländerin in ihrem erfrischenden Dialekt ausdrückte, sei heute eine gute Gelegenheit für engagierte, aber ortsungebundene Altenpfleger, mehr Geld zu verdienen. „Und das können wir nicht verbieten.“ Jurist Axel Müller erklärte auch warum: „Man würde in das Grundrecht der freien Berufsausübung eingreifen.“

Bei Leiharbeitsfirmen könne man eigentlich nur die „Auswüchse“ bekämpfen, wenn etwa wie früher in der Baubranche oder auch in der Fleischverarbeitung massenweise Scheinselbstständige als Leiharbeiter angeheuert würden. Das sei in der Pflege aber nicht der Fall. Wie genau die Regierung daher Leiharbeit in der Branche regulieren will, verriet Moll nicht. Im Gesundheitsausschuss des Bundestages, dem sowohl sie als auch Müller angehören, gebe es aber „schon ein paar Ideen“.

Nadelöhr deutsche Botschaft

Beklagt wurde auch, dass wegen der akademisierten Ausbildung Pflegehelfer nicht mehr so einfach zwei Jahre dranhängen könnten, um sich zu vollwertigen Altenpflegern weiterbilden zu lassen. Die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland schließlich sei immer noch schwer. Sibylle Arana berichtete von gut Deutsch sprechenden Afrikanerinnen aus Kamerun und Marokko, die gerne zur Ausbildung nach Deutschland kommen würden, aber keinen Termin bei der jeweiligen deutschen Botschaft bekämen — folglich auch kein Visum und keine Arbeitserlaubnis.

Die Leiterin eines mobilen Pflegedienstes wiederum beklagte, dass manche ausländischen Fachkräfte Probleme hätten, die alten Menschen zu verstehen. Gute Deutschkenntnisse seien in der Altenpflege aber unabdingbar, gerade, wenn es darum gehe, die Einnahme von Medikamenten zu kontrollieren.

Mobile Pflegedienste können kaum noch wirtschaftlich arbeiten

In drei Jahren, so fürchtet Petra Blaser–Holzmann vom gleichnamigen mobilen Pflegedienst in Weingarten, würden noch mehr Pflegedienste als jetzt schon aufgeben müssen. Grund sei die teils nicht auskömmliche Vergütung der Pflegedienstleistungen. „Wenn ich 18 Euro Vergütung für 40 Minuten Aufwand bekomme, ist das unwirtschaftlich“, meint sie. Um wieder mehr Menschen für den Beruf zu begeistern, fände Roland Haug, Leiter des städtischen Altenpflegeheims Spital in Bad Waldsee, ein soziales Pflichtjahr für alle jungen Erwachsenen gut. „Das wäre jedenfalls besser, als nach Bali zu reisen und Influencer zu werden.“