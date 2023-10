Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer: Das Freigelände mit Traktoren, Holzspaltern und Stalleinrichtung, drum herum die Zelte. Auf der Oberschwabenschau ist in diesem Jahr jedoch einiges anders als gewohnt. Das fängt schon mit dem Mittwoch als Starttag für die verkürzte Messe an. Was sich nicht geändert hat: Schon am ersten Tag strömen die Besucherinnen und Besucher in Scharen auf das Messegelände.

Kurz nach 9, erster Messetag. Viele Aussteller sind noch dabei, ihre Stände aufzubauen und die Kollegen zu begrüßen. „Guten Morgen, willst a Schnäpsle?“ erklingt es lautstark zwischen zwei Ständen. Einige Besucherinnen und Besucher sind auch schon unterwegs, bald wird es eng in Halle und Zelten. Rund um das Messegelände gibt es schon lange keine freien Parkplätze mehr ‐ wer jetzt noch sucht, hat ein auswärtiges Kennzeichen. Die laufend eintreffenden Pendelbusse sind voll besetzt.

Großen Andrang gibt es bereits kurz nach Messeöffnung am Stand der Landfrauen auf dem grünen Pfad in Halle 9: Die einen wollen sich am Morgen noch mit heißer Hochzeitssuppe stärken, die anderen sind schon beim Kuchen. Dazu gibt es Dinnete, Seelen und Maultaschen.

Auf der Suche nach dem Tierzelt

Familien, die jetzt in der benachbarten Halle 10 das gewohnte Tierzelt suchen, sind zunächst irritiert. Denn sie treffen nicht auf Kühe, Esel und Schweine, sondern auf die Sonderschau Caravan & E-Bike. Das Tierzelt gibt es nicht mehr. Stattdessen bestaunen die Besucher Camping-Backöfen, Eiskratzer mit Teleskop-Stiel und Heizgeräte im Format eines handelsüblichen Wasserkochers.

Ein Wohnmobil mit einer terrassenartig offenstehenden Heckklappe zieht die Blicke auf sich. Ob man die als Rampe ablassen könne, will ein Besucher wissen? Oder ob sie als Außentisch gedacht sei? „Damit können sie in der Bretagne rückwärts an die Steilküste ran fahren und direkt ins Meer springen“, erklärt der Firmenvertreter augenzwinkernd.

Neben den gewaltigen Camping-Fahrzeugen duckt sich ein winzig-kleiner leuchtend-orangeroter Wohnanhänger namens „RS-Camp“. Er wiegt nur 750 Kilogramm und ist zwei Meter breit, 1,9 Meter hoch sowie samt Deichsel vier Meter lang. Innen gibt es einen Schlafplatz für zwei Personen, außen versteckt sich hinter einer Klappe eine Küchenzeile mit Kühlschrank. Dazu kommen Außendusche mit ausrollbarer Duschkabine und Fahrradträger.

Sonderschau reiht sich an Sonderschau

Weitere Outdoor-Ausrüstung gibt es bei der Sonderschau Freizeit & Gesundheit in Halle 1. Gleich daneben die Sonderschau Energieeffizienz. Die Stände dort setzen vor allem auf Photovoltaik und Holzheizungen aller Art. Ebenfalls in Halle 1 können Autofahrer sich selbst testen: Ein Stuhl simuliert den Fahrersitz, dahinter sind zwei Fähnchen aufgebaut.

Wer den Kopf nicht so weit drehen kann, dass er sie sieht, könnte beim Abbiegen Radfahrer gefährden. Einen Sehtest gibt es auch. Hintergrund ist die „Vision Zero“, erklärt Martina Gschweng im Auftrag des baden-württembergischen Verkehrsministeriums: Niemand soll im Straßenverkehr mehr getötet oder verletzt werden.

Am Rand der Halle 1 bleiben viele Besucher vor einem kleinen Hochbeet stehen. Der Stand der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ravensburg wirbt für Produkte, die Gefangene herstellen. Dazu zählen Taschen aus LKW-Plane, Duftkerzen, Becher und Obstkisten.

Sie werden vom „Vollzuglichen Arbeitswesen Baden-Württemberg“ (VAW) online vertrieben. Außerdem sucht die JVA neues Personal. „Wir bieten überdurchschnittlich gute Bezahlung“, berichtet Lutz Hoyer von der Personalabteilung der JVA. Dazu die Garantie, dass der Arbeitsplatz vor Ort erhalten bleibt und die Absicherung im Beamtenverhältnis.

„Gusto“ wurde integriert

Die ehemals eigenständige Messe „Gusto“ ist nun Bestandteil der Oberschwabenschau. In Halle 5, der „Genusshalle“, reicht die Palette von Aroniasaft über Molkedrink bis zu warmen Wollpullovern vom Finkhof. Melanie und Christian Brugger stellen ihren neuen Bio-Hofladen in Bodnegg vor, bei der Ravensburger Ölkooperative gibt es vom Haselnuss- bis zum Schwarzkümmelöl viel zu probieren.

Die „Agraria“ erleben Besucher nicht als separate Fachmesse, sondern eher als Bestandteil der Oberschwabenschau. Neben den landwirtschaftlichen Geräten auf dem Freigelände gibt es Infostände in Halle 13, der „Fachhalle“. Zwischen Stalleinrichtung und Futtermitteln werben Eva Werner und Saskia Jansen vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft für vielfältige Fruchtfolgen. Neben Ölrettich, Buchweizen und Rauhafer empfehlen sie dafür das Ramtillkraut, auch Nigersaat genannt. Die afrikanische Pflanze ist bis jetzt vor allem als Vogelfutter bekannt.

Währenddessen steuert ein Mann zielstrebig auf die grünen Eimer zu, die die beiden am Stand stehen haben.

Kann ich da einen mitnehmen? Messebesucher

Eimer sind sehr gefragt auf der Messe, es gibt sie an einigen Ständen in verschiedenen Farben. Manche Besucher wollen vor allem Eimer, Kugelschreiber und andere Trophäen sammeln, andere suchen Informationen, und alle freuen sich, wenn sie Bekannte treffen oder neue Kontakte knüpfen.

Auch die Aussteller nutzen die Gelegenheit zum Informationsaustausch. Im Freigelände ist zu hören, wie ein lokaler Händler einem Kollegen aus dem Norden erklärt: „Wir sagen hier im Schwäbischen: kein Bier vor vier.“