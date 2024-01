Warum Wohnen im Kreis Ravensburg so teuer ist

Die Suche nach einer passenden Wohnung gleicht in diesen Zeiten einem Glücksspiel. Das bekommen auch die Menschen im Kreis Ravensburg zu spüren. Wer ein knappes Budget hat, hat es besonders schwer.

Das zeigen Daten des Pestel-Instituts mit Sitz in Hannover. Die Analyse hat das Landratsamt in Auftrag gegeben, um ein Bild von der aktuellen Wohnungslage zu bekommen.

Wie hoch sind die Wohnungsmietpreise im Kreis?

Die Mietpreise pro Quadratmeter bewegen sich zwischen fünf und 14 Euro, ohne Heiz- und Betriebskosten. Wer in einem Neubau wohnt, zahlt im Schnitt mehr. Und auch die Lage spielt eine Rolle: In der Stadt ist Wohnen teurer als im Dorf. Das hat eine qualitative Befragung des Pestel-Institus ergeben. Dieses befragte sieben Personen aus der Immobilienwirtschaft im Kreis.

Das deckt sich in etwa mit anderen Erkenntnissen zu Mietpreisen in der Region: Laut dem Immobilienportal Immowelt lagt der durchschnittliche Mietpreis der in Ravensburg angebotenen Wohnungen im Jahr 2021 bei rund elf Euro pro Quadratmeter. Daten aus kleineren Kommunen liegen dem Portal nicht vor.

Deutschlandweit betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete 2022 in mittelgroßen Städten wie Ravensburg sieben Euro. Das hat eine repräsentative Befragung des Statistischen Bundesamtes ergeben. Personen, die nach 2019 ihre Wohnung bezogen haben, zahlten allerdings rund 90 Cent mehr.

Warum sind die Mieten so hoch?

Aktuell herrscht eine große Kaufzurückhaltung, weil sich viele Menschen eine eigene Wohnung wegen der hohen Zinsen nicht mehr leisten können, wie das Pestel-Institut erklärt. Das habe zur Folge, dass sich mehr Menschen auf dem Mietmarkt tummeln. Darunter sind laut Pestel-Institut kaum Flüchtlinge, deren Anzahl in Deutschland jüngst stark anstieg, weil sie noch in kommunalen Einrichtungen wohnen.

Das Pestel-Institut hat im Auftrag des Landratsamtes eine Wohnraumanalyse durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, die Preisspannen für Miet- und Eigentumswohnungen sind groß. (Foto: David Weinert )

Weil die Nachfrage auf dem Mietmarkt steigt, gewinnt das Angebot an Wert und wird somit teurer. Hinzu kommt die hohe Inflation, die Vermieter ausgleichen wollen.

Der Markt für Eigentumswohnungen hingegen sei „aktuell gedämpft“, weil es weniger potenzielle Käufer gebe. Verkäufer seien inzwischen zu Preisnachlässen bereit. Im Kreis Ravensburg seien die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen eineinhalb Jahren um 15 bis 25 Prozent gesunken.

Was kostet eine Eigentumswohnung?

Die befragten Wohnungsmarktexperten nannten dem Pestel-Institut Werte in Höhe von 2500 Euro bis 5500 Euro pro Quadratmeter. Wohnungen in Neubauten seien teurer und könnten auch mal bis zu 9000 Euro pro Quadratmeter kosten.

Nachgefragt würden vor allem Familienwohnungen mit 80 bis 90 Quadratmetern oder kleine Wohnungen mit ein bis zwei Zimmern.

Wie viel Geld wird für Häuser verlangt?

Die Preisspanne für Ein- und Zweifamilienhäuser ist sehr hoch. Laut Pestel-Institut kosten Häuser, darunter auch Reihenhäuser und Doppelhaushälften, im Kreis Ravensburg zwischen 250.000 und 800.000 Euro. Neubauten können deutlich teurer ausfallen.

Wer in der Stadt Ravensburg oder Richtung Bodensee nach einem Haus suche, müsse mehr bezahlen als im übrigen Landkreis.

Lohnt sich der Hausbau noch?

Selbst bauen möchte aktuell so gut wie niemand, wie die Umfrage des Pestel-Instituts ergibt. Private Bauherren würden ihre Grundstücke zum Teil zurückgeben, weil sie den Bau wegen gestiegener Zinsen, Material- und Baukosten nicht finanzieren könnten. Auch Investoren hielten sich deshalb zurück.

In Ravensburg wurden zuletzt sogar schon zwei Insolvenzen in der Baubranche bekannt. Die Firma Rinker-Bau meldete im August Insolvenz an, im November folgte die Nachricht, dass dem Bauträger der Klosterarkaden in Weißenau die Zahlungsunfähigkeit droht. Beide nannten die gestiegenen Materialpreise als einen Grund.

In der Stadt Ravensburg könnte der Traum vom „eigenen Häusle“ schon bald für viele platzen. Dort gibt es laut Pestel-Institut schlichtweg keine Baugebiete mehr. Stattdessen würden im Stadtgebiet in den nächsten Jahren hauptsächlich Etagenwohnungen entstehen und bestehende Häuser aufgestockt.

Einige Bauplätze sind zuletzt in kleineren Baugebieten entstanden, die über den Paragraphen 13b des Baugesetzbuches ermöglicht worden sind. Gegen zwei davon wehren sich aber Anwohner, sodass bislang unklar ist, ob eine Bebauung überhaupt kommen wird.

Was müsste passieren, dass sich der Wohnungsmarkt wieder entspannt?

Das Pestel-Institut nennt eine Reihe an Veränderungen, die eintreten müssten, damit sich die Lage am Wohnungsmarkt entspannt. Die Politik müsste klare Vorgaben machen und den Menschen die Unsicherheit nehmen, was den Bau und Unterhalt eines Eigenheims angeht.

Die Inflation müsste nachlassen. Es bräuchte niedrigere Zinsen (höchsten drei Prozent) und steigende Löhne. Verkäufer von Immobilien müssten ihre Preisvorstellungen senken. Der soziale Wohnungsbau müsste stärker gefördert werden.