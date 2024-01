Der Autor und Journalist Christian Jakob ist am Mittwoch, 31. Januar, um 20 Uhr, in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg zu Gast. Im Gespräch mit Josef-Otto Freudenreich, dem Mitbegründer der Wochenzeitung Kontext, stellt er sein neues Buch „Endzeit. Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft“ vor.

In einer Welt voller Krisen wächst vor allem unter jungen Menschen die Furcht vor dem Ende, heißt es in der Vorschau. Dabei geht es nicht nur um den Klimawandel. Ökologie, Krieg, Inflation und Pandemie ballen sich zu einer Polykrise und untergraben den Glauben an eine gestaltbare Zukunft, die vielen nicht mehr vorstellbar erscheint. Mit analytischem Scharfsinn untersucht Christian Jakob die Ursachen und Folgen dieser Ängste auf unsere Gesellschaft: Wie und warum tragen Medien heute zu einer negativ verzerrten Wahrnehmung bei? Wie beeinflusst die Angst vor dem Kollaps das Verhältnis von Eltern und Kindern? Wie schüren Rechte und Geschäftemacher Untergangsängste? Welche Folgen haben diese für die Demokratie? Und was macht manche Menschen handlungsfähig, während andere sich ohnmächtig fühlen?

Der Autor und Journalist Christian Jakob ist seit 2006 Redakteur bei der tageszeitung. Er seziert in seinem neuen Buch die Mechanismen der Endzeitangst und zeigt, warum trotz allem Grund zur Zuversicht besteht.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Ravensbuch, in allen Osiander Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse.