Anders als beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) sind die geplanten Einsparungen beim Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) im Bundeshaushalt wohl nur gering. Träger von sozialen Einrichtungen, Schulen und Kitas fühlen sich dadurch benachteiligt. Die Vorstandssprecherin der Bad Waldseer St.-Elisabeth-Stiftung, Andrea Thiele, appelliert an die Bundestagsabgeordneten aller demokratischen Parteien aus der Region, die Pläne im November noch zu stoppen.

„Sie alle wissen um die immense Bedeutung der Arbeit der Freiwilligen nicht nur in der St.-Elisabeth-Stiftung. Sie haben mir zum Teil persönlich versprochen, ihren Einfluss in den Fraktionen geltend zu machen, um diese willkürlichen und systemrelevanten Einsparungen zumindest abzumildern“, heißt es in einem Schreiben der Stiftung, die mehrere Behinderteneinrichtungen und Pflegeheime in der Region Bodensee-Oberschwaben betreibt.

Schnuppereinstieg in sozialen Beruf

Es gehe für die St. Elisabeth-Stiftung nicht darum, dass ein Freiwilliger während seines Gesellschaftsjahres eine Fachkraft ersetzen könne. „Trotz eines spürbaren Fachkräftemangels geht es vielmehr für die jungen Menschen darum, zu unterstützen, zu lernen und darüber hinaus die Chance zu bekommen, eine wichtige Rolle zu übernehmen, um das Sozialgefüge der Gesellschaft wieder stückweise zu kitten“, so Thiele. Hintergrund ist, dass viele FSJler nach dem Freiwilligendienst eine Ausbildung in dem entsprechenden Beruf beginnen, das FSJ also eine Art Schnuppereinstieg beispielsweise in die Pflege ist.

„Der FSJler von heute ist der potenzielle Auszubildende von morgen. Und selbst wenn der junge Mensch sich nicht für eine Ausbildung im Sozialsektor entscheidet, dann nimmt er ein Maß an sozialer und gesellschaftlicher Kompetenz mit, das er so sonst nicht hätte erwerben können. Davon profitiert am Ende die gesamte Gesellschaft“, meint Andrea Thiele.

FÖJ bleibt weitgehend verschont

Wie diese Stellen zukünftig finanziert werden könnten, wenn die geplanten Einsparungen auf Bundesebene wirklich umgesetzt werden sollten, wisse aktuell noch niemand. Wie berichtet, sollen 2024 im Bundeshaushalt 78 Millionen Euro und 2025 weitere 35 Millionen Euro eingespart werden. Jedoch nicht oder kaum beim FÖJ, sondern überwiegend beim FSJ und dem Bundesfreiwilligendienst. Derzeit stehen 326 Millionen Euro dafür bereit.

Mut habe Andrea Thiele bisher die Aussage von zwei Bundestagsabgeordneten der SPD gemacht, sagt sie. Sowohl Heike Engelhardt (Ravensburg) als auch die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll, hatten ihr versichert, dass sie in den noch ausstehenden Lesungen des Bundeshaushalts und den Ausschusssitzungen alles dafür tun würden, um die Einsparungen zumindest abzumildern. Eine ähnliche Zusage hatte bereits die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger (Ravensburg) im Rahmen ihres Besuchs in der Stiftungszentrale der St.-Elisabeth-Stiftung im Juli getroffen.

Ob diese Aussagen angesichts der unnachgiebigen Haltung vor allem des Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP) noch Wert haben, wird sich spätestens in der dreitägigen Beratung im Plenum Anfang November zeigen, so Thiele.

„Die Zusicherung, die Finanzierung des FÖJ nicht nachhaltig zu beschneiden, darf als politisches Zuckerle in Richtung der grünen Familienministerin Lisa Paus gesehen werden“, meint sie weiter.