Warum sich Ravensburg gegen virtuelle Sitzungen sperrt

Während Corona waren sie gang und gäbe: Virtuelle Gemeinderats- und Kreistagssitzungen ermöglichten kommunalpolitische Diskussionen und Entscheidungen von der sicheren Wohnzimmercouch aus - ohne Angst vor Ansteckung. Aber die digitalen Sitzungen hatten auch andere Vorteile: Sie sparten für die Teilnehmer Zeit und waren gut für die CO2-Bilanz, weil sich niemand ins Auto setzen musste. Doch nach Ende der Pandemie finden die meisten Sitzungen wieder in Präsenz statt. Lediglich der Ravensburger Kreistag lässt einige Ausschüsse noch virtuell tagen, wenn keine wichtigen Beschlüsse gefasst werden - auch weil einige Kommunalpolitiker im großen Flächenkreis sonst eine recht weite Anreise hätten.

In Tettnang gibt es nun eine Initiative, Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien grundsätzlich hybrid oder online zu veranstalten. Die Freien Wähler haben den Antrag gestellt, zur Kommunalwahl am 9. Juni hin zu prüfen, was Online-Sitzungen kosten würden und ob sie technisch machbar sind.

„Die Überlegung richtet sich an Berufstätige, die zum Beispiel aufgrund zunehmender Mobilität nicht in Präsenz an Sitzungen teilnehmen können“ Freie Wähler Tettnang

Mehr Eltern und Berufstätige in den Gemeinderat locken

Als Begründung nennt die Fraktion, dass damit die Ausübung eines solchen Ehrenamts erleichtert werden solle, gerade für junge Mütter oder Väter, die sich dies sonst aufgrund von Kinderbetreuung nicht vorstellen könnten. Auch richte sich die Überlegung an „berufstätige Menschen, die zum Beispiel aufgrund zunehmender Mobilität nicht in Präsenz an Sitzungen teilnehmen können“, heißt es in dem Antrag. „Alle Bevölkerungsschichten könnten, falls dieses Tool in der Stadt Tettnang für diverse Sitzungen installiert werden sollte, von dieser Technik profitieren“, schreibt die Fraktion weiter. Durch Streaming der Gremiensitzungen würde nämlich auch für interessierte Bürger eine Hemmschwelle abgebaut, sich über kommunalpolitische Entscheidungsprozesse zu informieren.

„Da wir oftmals aber Sachverhalte nicht einfacher Art auf der Tagesordnung haben, kommen Onlinesitzungen in so gut wie allen Fällen nicht in Betracht.“ Stadt Ravensburg

In der Stadt Ravensburg ist das aber nach wie vor nicht erwünscht. „Wir haben bereits vor einigen Jahren das Thema Online- und Hybridsitzungen verwaltungsintern näher untersucht und erst vor kurzem wieder diskutiert“, antwortet Pressesprecher Timo Hartmann auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Die Gemeindeordnung von Baden-Württemberg lässt (sofern es in der Hauptsatzung der Stadt geregelt ist - was auf uns zutrifft) Online- oder Hybridsitzungen nur bei einfachen Sachverhalten oder aus schwerwiegenden Gründen (zum Beispiel eine Pandemielage, Naturkatastrophen…) zu.“ Alle anderen Sachverhalte könnten online nicht behandelt werden.

Gesetzesinitiative noch nicht durch

Hartmann: „Da wir oftmals aber Sachverhalte nicht einfacher Art auf der Tagesordnung haben, kommen Onlinesitzungen in so gut wie allen Fällen nicht in Betracht.“ Für die Zukunft mag sich das jedoch ändern, denn das Land habe eine Gesetzesinitiative zur Änderung der Gemeindeordnung angekündigt, dass es immer möglich sein solle, Online- oder Hybridsitzungen abzuhalten. Das sei aber noch nicht geltende Rechtslage.

Und billig würde die Änderung wohl nicht. An einen hybriden Betrieb seien nämlich hohe technische Anforderungen gestellt. „Das ist lösbar, bedeutet aber natürlich geeignete Räumlichkeiten und eine Investition in die Video- und Tontechnik“, meint Hartmann. „Im laufenden Betrieb wird dazu aus unserer Sicht zusätzliches Personal benötigt, da die Technik im Echtbetrieb betreut werden muss und die Sitzungsleitung anders unterstützt werden muss.“ Ferner seien Fragen der Persönlichkeitsrechte sind zu klären, wenn zum Beispiel einzelne Gemeinderäte nicht gefilmt werden wollten. Das System müsse ausfallsicher beziehungsweise redundant aufgebaut sein.

Ravensburg will erst mal abwarten

Und dann erwähnt Hartmann ein Problem, das auch in Tettnang mit seinen Funklöchern und der unzureichenden Breitbandversorgung in manchen abgelegenen Ortschaften eine Rolle spielen dürfte: „Rechtlich muss auch geklärt sein, was geschieht, wenn die Verbindung zu einem der Stadträtinnen oder Stadträte ausfällt und er/sie dadurch eventuell von der Beschlussfassung ausgeschlossen wird. Auch wird es für einen rechtssicheren und effizienten Ablauf (je größer das Gremium, desto herausfordernder) eine eigene geeignete Abstimmungssoftware geben müssen. Es sind eine ganze Reihe rechtlicher Fragen zu klären. Dazu warten wir die weitere Entwicklung ab.“