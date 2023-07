Warum Menschen in Ravensburg „Einfach essen“ mögen

120 bis 150 Menschen kommen jeden Mittwoch zwischen 11.30 und 13 Uhr ins Haus der katholischen Kirche in Ravensburg zum Mittagessen. Für drei Euro werden dort ein warmes Essen, Brot, Getränke und Kaffee angeboten. Wer mehr zahlen möchte, darf das gern tun. Er lädt damit einen anderen ein, der die drei Euro gerade nicht aufbringen kann. 2007 als „Einfach essen“ in der St. Jodoksgemeinde gestartet, erfreut sich das Projekt seit 2017 in den modernen Räumlichkeiten der Liebfrauengemeinde wachsender Beliebtheit. Das von beiden Stadtkirchengemeinden getragene Sozialangebot wird von Gemeindereferentin Christine Mauch, Kirchengemeinderatsvorsitzende Monika Braun und Diakon Gerhard Walter mit viel Achtsamkeit und Herzblut geleitet.

Kirche heute heiße zunächst mal Da–Sein für und Achtung vor den Menschen, betont das Leitungsteam. Dazu gehöre, den Wert eines jeden anzuerkennen, ob einheimisch oder zugewandert, arm, wohl situiert, einsam oder krank. Während der Corona–Zeit wurden Essenspakete am Fenster ausgegeben. Da kamen vermehrt Schüler, Drogenabhängige oder Obdachlose, die die Anonymität schätzten. Einige von ihnen sind geblieben, haben ihre Scheu vor der Begegnung mit anderen verloren.

Miteinander und Kontaktknüpfen im Mittelpunkt

Am Essen nimmt oft Kerstin Dirlewanger, Sozialberaterin der Caritas, teil. Sie sitzt zwischen den Gästen und hat ein offenes Ohr für Fragen und Probleme. Die Atmosphäre ist angenehm und locker. Das Publikum ist bunt gemischt. Jeder darf kommen. Im Konzept des offenen Hauses stehen das Miteinander und die Gelegenheit zum Kontaktknüpfen im Mittelpunkt. „Wir haben uns draußen ang’schwätzt“, erzählt Besucher Marcel Krüger lachend. Damit meint er sein Gegenüber Edeltraud Kirchhof aus Blitzenreute, mit der er sich lebendig unterhält.

„Erst war ich skeptisch“, erzählt Krüger, der aus Annaberg im Erzgebirge stammt. „Ich dachte an Fertiggerichte und nicht an gute Hausmannskost! Mir gefällt aber nicht nur das Essen, sondern auch die Gemeinschaft, das Lachen, das lustige Geschwätz!“ Neben ihm sitzt Carola Amschler mit ihrem zehnjährigen Sohn Jay. Beide scheinen den Kartoffelsalat mit den lecker gefüllten Maultaschen zu mögen, für das Kind übrigens kostenlos.

Sechs Kinder großgezogen

Veronika Reich, die — wie sie selbst sagt — besser „Arm“ heißen sollte, ging schon zur Jodokskirche zum Mittagstisch. Das Essen sei gut, und sie liebe die Kontaktmöglichkeiten. Sechs Kinder habe sie großgezogen, immer in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt als Rentnerin nehme sie das Angebot zum günstigen Mittagstisch dankbar an. „Und im Winter arbeite ich ehrenamtlich in der Vesperkirche, egal, ob Weingarten oder Ravensburg“, sagt sie. Eine Besucherin meint, dass sie nicht mehr regelmäßig herkomme, seit der Beitrag von zwei auf drei Euro angehoben wurde. „Ich würde auf den Kaffee verzichten, wenn ich weniger bezahlen müsste!“

Sechs ehrenamtliche Helfer machen es möglich, dass am Mittwochmittag alles rund läuft. Insgesamt stehen 20 Helferinnen und Helfer bereit, wobei weitere gute Geister gesucht werden. Ein Hobbykoch und eine Hauswirtschaftskraft arbeiten als Angestellte der beiden Kirchengemeinden. Der Service ist perfekt. „Wichtig sind hier auch Rituale“, betont Diakon Walter, und so beginnt jeder Mittwochmittag mit einem gemeinsamen Gebet. Ein Grund mehr, bei diesem Projekt von der „Kleinen Vesperkirche“ zu sprechen.

Gute Geister mit Helfer–Syndrom

Die lange Schlange vor der Essensausgabe wird schnell kürzer, gebrauchtes Geschirr sofort abgeräumt, der Platz für nachrückende „Mitesser“ vorbereitet. Einer der guten Geister ist Hans Schaudt, der als allein lebender Ingenieur im Ruhestand viele Ehrenämter begleitet. An diesem hier liebe er besonders die Atmosphäre, erzählt er mit einem freundlichen Lächeln. Brigitte Zednik ist schon seit der Vor–Corona–Zeit dabei. Um 10 Uhr sei sie heute gekommen, um die Tische zu decken. „Ich habe ein Helfer–Syndrom und viel Spaß, mit Leuten zusammen zu sein“, sagt sie, und spricht damit aus, was viele andere Helfer genauso empfinden.

Der günstige Preis für das hochwertige, warme Mittagessen wäre ohne die Spenden zahlreicher Sponsoren nicht möglich. Bei ihnen bedankte sich das Leitungsteam mit einem kleinen Sommerfest.