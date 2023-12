Ein Regentropfen sprach zum andern Regentropfen: Möcht’ wissen, warum wir an dieses Fenster klopfen. Der andre Tropfen sprach: Hier wohnt ein Kind der Not, und dem verkünden wir: Es wächst, es wächst das Brot. Moritz Hartmann, 1821-1872

Die Frage, warum es regnet oder eben nicht, treibt die Menschheit seit jeher um und beschäftigte wohl auch den Autor dieses 200 Jahre alten österreichischen Reims. Wandte man sich früher gerne gen Himmel, wenn es um das lebensspendende Nass ging, erklären heute Niederschlagsdatenbanken und Meteorologen dem Menschen warum es wann, wo und wie viel regnet.

Eine gewichtige Wetter-Stimme im Südwesten ist Meteorologe Roland Roth. Er erklärt weshalb es beispielsweise im Allgäuer Kurort Isny in diesem Jahr fast dreimal so viel geregnet hat wie in der Donaustadt Ulm. Oder warum die oberschwäbischen Hügel einen ganz erheblichen Einfluss auf die lokalen Niederschlagsmuster haben und weshalb es in der Höhe grundsätzlich mehr regnet als in tieferen Lagen.

Warum es in Isny fast dreimal mehr geregnet hat als in Ulm

Ein Blick in die Niederschlagsdatenbank der Wetterwarte Süd verblüfft. Mehr als 1600 Liter auf den Quadratmeter hat es in Isny in diesem Jahr bereits geregnet. Unter mehr als 130 Niederschlagsstationen in Baden-Württemberg bedeutet das Platz eins. Demgegenüber die Stadt Ulm: Seit Jahresbeginn sind hier gerade einmal 600 Litern auf den Quadratmeter gefallen. Ein eher unterdurchschnittlicher Wert. Laut Umweltbundesamt liegt die mittlere, jährliche Regenmenge in Deutschland bei rund 800 Litern pro Quadratmeter und Jahr. Um den Mittelwert bis Jahresende noch zu erreichen muss die Stadt also auf einen nassen Dezember hoffen.

Dass das schwer werden dürfte, weiß Wetterexperte Roland Roth: „Ulm liegt im Regenschatten der Schwäbischen Alb. Grundsätzlich befinden wir uns in Mitteleuropa in der sogenannten Westwindzone. Die Feuchtigkeit kommt ganz überwiegend vom Atlantik. Auf dem Weg zu uns stehen, bildlich gesprochen, aber zunächst die Vogesen, der Schwarzwald und schließlich die Schwäbische Alb im Weg. Alle drei Mittelgebirge greifen den Regen ab, ehe er uns erreicht“, so der 68-Jährige.

Gebirge und Anhöhen lassen es regnen

Mit „abgreifen“ meint Roth dabei Folgendes: Die ankommenden Luftmassen sind auf der Westseite der Mittelgebirge gezwungen aufzusteigen. Mit zunehmender Höhe sinken die Temperaturen. Je kälter es wird, desto eher beginnt das Wasser in der Luft zu kondensieren. Es bilden sich Tröpfchen und daraus Regen. Durch das Abregnen auf der Westseite geht die Ostseite häufig leer aus. Ulm liegt auf der Ostseite der Schwäbischen Alb. Das erklärt die geringe Regenmenge.

Ganz anders sieht das in Isny aus. Der Allgäuer Kurort befindet sich am Westrand des Schwarzen Grats. Mit 1118 Metern über Normal Null (MüNN) die höchste Erhebung im Landkreis Ravensburg und sogar ganz Württembergs. „Ein Großteil der feuchten Luftmassen regnet hier ab“, erklärt Roth. Dazu kommt: „Je höher ein Ort liegt, desto niederschlagsreicher ist er. Ulm liegt auf rund 470 Meter, Isny auf 700 Meter“, so Roth.

Auch kleinräumige Unterschiede beim Niederschlag möglich

Interessant wird es, wenn man sich die Regenmuster im Landkreis Ravensburg im Detail ansieht. 1107 Liter Regen auf den Quadratmeter verzeichnete beispielsweise die Gemeinde Baienfurt in diesem Jahr bereits. Luftlinie keine fünf Kilometer davon entfernt: Der 4000-Seelen-Ort Wolpertswende. Mit 860 Litern pro Quadratmeter fiel dort 2023 bislang also fast ein Viertel weniger Regen als in der Nachbargemeinde.

Im Schussental sind der Höchsten, der Gehrenberg und der Altdorfer Wald Regenmacher

„Grundsätzlich ist das Schussental eher regenärmer“, betont Roland Roth. „Die Westseite liegt im Regenschatten von Höchsten (835 MüNN) und Gehrenberg (754 MüNN - siehe Karte). Die Ostseite des Schussentals wiederum profitiert vom Höhenrücken des Altdorfer Waldes (bis 760 MüNN). Baienfurt liegt auf der regenzugewandten Seite des Altdorfer Waldes und bekommt deshalb mehr Regen ab.“

Auch im Schussental regnet es nicht überall gleich viel. Insbesondere der Altdorfer Wald macht hier den Unterschied. (Foto: David Weinert )

Insbesondere für die Trinkwasserversorgung der Region hat der Altdorfer Wald dadurch eine herausragende Stellung. Der Grundwasserspeicher gilt laut Experten als einer der größten und qualitativ wertvollsten im ganzen Alpenvorland.

Bad Waldsee: Fast 300 Liter pro Quadratmeter Unterschied auf drei Kilometer Entfernung

Noch interessanter wird es beim Blick Richtung Norden. Die Messstation am Stadtsee in Bad Waldsee zählte in diesem Jahr 830 Liter Regen auf den Quadratmeter. Nur drei Kilometer östlich davon liegt die Messstation Bad Waldsee-Haisterkirch. Bis Ende November 2023 registrierte diese Station 1111 Liter Regen pro Quadratmeter.

„281 Liter Differenz auf drei Kilometer. Das ist natürlich gewaltig“, so Roth. Aber auch das lässt sich erklären: „Die Messstation in Haisterkirch liegt im Luf (regenzugewandte Seite) der Grabener Höhe (754 MüNN). Am Fuße dieser Erhebung regnet es einfach mehr als in Bad Waldsee selbst.“

Roth: Der Süden Deutschlands ist „gesegnet“, was den Niederschlag angeht

Die Beispiele zeigen: Warum es wo, wie viel regnet, bestimmen hierzulande vor allem Erhebungen und Senken der oberschwäbischen Hügellandschaft. „Der Altdorfer Wald, der Höchsten und das beginnende Allgäu haben großen Einfluss auf die Regenmuster der Region“, sagt Wetterexperte Roth.

„Grundsätzlich ist der Süden Deutschlands aber gesegnet, was den Niederschlag angeht. Hier haben wir deutlich bessere Bedingungen als etwa in Ostdeutschland, wo gerade einmal die Hälfte des Regens, der bei uns fällt, ankommt.“

In diesem Jahr gab es, verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, zudem außergewöhnlich viel Regen. Auch davor hatte man in früheren Zeiten offenbar durchaus Respekt, wie der nachfolgende Reim belegt: