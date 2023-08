Am 12. August 1963 mussten Ilse Maria Röck und Ernst Anton Wagner, beide aus Meckenbeuren, heiraten. Nicht, weil Nachwuchs unterwegs war und man damals als werdende Eltern rechtzeitig verheiratet sein musste, nein! Ernst–Anton ging zur pädagogischen Ausbildung für ein Jahr nach Stuttgart, und seine langjährige Freundin wollte mit. Dagegen sprach das strikte Verbot ihrer Mutter.

Der einzige Ausweg: Hochzeit. Mit dem Ausruf: „Du, Ernst, wir müssen heiraten!“, erfüllte sich für den damals 25-Jährigen ein Herzenswunsch. Die kirchliche Hochzeit einen Monat später in der Kirche in Brochenzell gab dann den Segen für eine Ehe, die bislang 60 Jahre und viele Höhen und Tiefen überdauert hat und noch heute lebendig und harmonisch ist.

Nächtlicher Spaziergang nach dem Kino

Fast waren sie Nachbarskinder, keine 500 Meter trennten ihre Elternhäuser. Doch erst das Kino ermöglichte ein Zusammentreffen der beiden. Die 15–jährige Ilse Maria verdiente sich ein kleines Taschengeld als Platzanweiserin. Nachdem sie dem jungen Ernst schon während seiner Moped-Runden aufgefallen war, nahm er die Gelegenheit wahr, sie nach dem Ende einer Vorstellung zu einem nächtlichen Spaziergang einzuladen. Das Spiel wiederholte sich mehrmals und gefiel wohl beiden. Für eine Einladung zum Sonntagsspaziergang machte sie sich sonntagsfein in der Hoffnung, in Friedrichshafen auszugehen. Mit Stöckelschuhen ging es dann aber in den Wald — unvergessen bis heute.

Dass er diese Frau gefunden habe und einen so großen beruflichen Aufstieg vom Maschinenschlosser zum Studiendirektor an der gewerblichen Schule in Ravensburg erleben durfte, das seien die Highlights seines Lebens, erzählt Wagner. Stolz und glücklich sei er, und das spürt man ihm auch deutlich an. Seine noch immer hübsche, charmante Ehefrau lächelt ihn an, wenn er erzählt. Sie selbst, die in jungen Jahren in der Autowerkstatt ihrer Eltern mitgearbeitet hatte, schwärmt vom ersten Ehejahr in Stuttgart und den vielen Theater–, Oper– oder Operettenbesuchen. Auch der Humor ihres Mannes schien ihr zu gefallen. „Ohne den geht’s gar nicht beim Zusammenleben“, sagt er dazu heute.

Einer der beiden Söhne verunglückt tödlich

Heimweh bekam die junge Ehefrau nie.

Ich wurde doch als Kind so oft verstellt in den Ferien zu Tanten auf die Reichenau oder anderswo hin. So war ich es gewohnt, von zuhause auch mal weg zu sein. Ilse Maria Wagner

Nach zwei Jahren in Langenargen zog das Paar nach Ravensburg.

Zwei Söhne wurden geboren, der heute 56–jährige Stefan und Achim, der 1993 tödlich verunglückte. Den unermesslichen Schmerz spürt man den Eltern noch heute an. „Aber das Leben musste doch weitergehen“, sagt Ilse Maria Wagner über diese Zeit. Und es ging weiter. Zwei Enkelinnen wurden geboren, und die Wagners tankten neue Energie bei ihren Hobbys Reisen, Skifahren und Radfahren.

„Von San Francisco bis Wladiwostock und vom Kap der Guten Hoffnung bis zum Nordkap haben wir alles bereist, auch sämtliche Mittelmeerländer, Afrika (Simbabwe, Namibia, Johannesburg…) und Asien.“ Und letzteres schon zu einer Zeit, da wenig europäische Touristen dort unterwegs waren. So wurde Ilse Maria Wagner in China häufig fotografiert mit ihren blonden Haaren und ihrer für Asiaten ungewöhnlichen Größe. Mindestens 15–mal fuhren sie nach Rom, eine Privataudienz des jeweiligen Papstes war allerdings nie drin.

Mit dem Rad besonders gern am Bodensee

Radtouren machte die ganze Familie am liebsten im Allgäu und am Bodensee. 40 Jahre lang fand die jährliche Pflichttour rund um den Bodensee statt. Immer in Etappen hintereinander mit Übernachtungen zuhause in Ravensburg. Die Kleinkindfahrräder hatte der Techniker–Vater seinerzeit mit einem Stecken versehen, an dem die Eltern auch mal zupacken und schieben konnten, wenn die Jungs müde waren. Drei Jahre lang ist die Familie auch in Etappen um den Bodensee gelaufen, kein noch so kleines Eckchen ist ihr unbekannt.

Zu den Hobbys, die das Ehepaar miteinander teilte, gehört auch das Skifahren. Von Urlauben und Wochenenden in den Dolomiten und in Lech schwärmt es noch heute. Doch für die sportliche Ehefrau war nach Knieoperationen bereits 2012 Schluss mit dem Skisport. Ihr Mann ging danach noch oft mit dem Seniorentreff auf Skiausfahrten. 2020 gab auch er das Skifahren auf. „Ich bin 60 Jahre sehr viel Ski gefahren, jetzt reicht’s“, sagt er und lacht.

Eine schwere Erkrankung und mehrere Gelenkoperationen

Gesundheitlich hatte die noch immer jung wirkende Jubilarin eine schwere Erkrankung und mehrere Gelenkoperationen zu verkraften. „Ganz ungestraft sind wir nicht davongekommen“, sagt sie. Ihrem Blick aber entnimmt man eine tiefe Dankbarkeit für ein langes, erfülltes Eheleben. Mit Humor, Toleranz und Respekt — und der Verwurzelung im Glauben — hat es bestens geklappt. „Ich muss ständig nachgeben“, sagt der Ehemann augenzwinkernd zum Schluss und provoziert ihr letztes Wort: „Ich auch!“

Das Fest der diamantenen Hochzeit feiern die Wagners am 10. September, dem Tag ihrer kirchlichen Trauung, mit Gottesdienst und Festessen im Kreis der Familie.