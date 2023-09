Warum der Abschied vom Sommer was Gutes hat

Der Abschied vom Sommer geht mit vielen letzten Malen einher: Ein letztes Mal im Bodensee schwimmen, der übrigens noch gar nicht kalt ist. Ein letztes Mal zum Sonnenuntergang mit einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen. Ein letztes Mal im T-Shirt Fahrradfahren. Aber die Trauer darüber, dass der Sommer bald vollends fort ist, lässt sich leicht durch schönes Herbstprogramm vertreiben. Dann dreht nämlich die Kultur auf.

Auch im Herbst gilt: Sich einfach mal treiben lassen

Mit dem Umblättern des Kalenders auf Oktober, geht es los mit mehreren Programmreihen. Die Filmtage Oberschwaben bringen vier Tage lang filmische Überraschungen auf die Leinwand. Bei Festivals ist die beste Strategie, sich treiben zu lassen.

Wer sich einfach Tickets besorgt, ohne zu viel auf den Spielplan zu schauen, kann neue Eindrücke sammeln, weil man Themen und Darstellungsformen im Kinosaal erlebt, die man sich vielleicht bei akribischem Überlegen und Planen nicht ausgesucht hätte. Inspirierend sind vor allem die anschließenden Diskussionen, wo mit Filmschaffenden über Machart, behandeltes Thema und die Perspektive des Publikums diskutiert. Jeder im Saal nimmt ein Werk anders wahr.

Augen zu, Programmheft aufblättern, hingehen

Auch die Spielzeit-Programme in Ravensburg und Weingarten kann man als Festivalprogramm lesen. Wer das Abo hat, kann sich einen bunten Kultur-Blumenstrauß für den Herbst zusammenstellen. Vielleicht auch für diese beiden Reihen einfach mal die Programmhefte aufschlagen und zur zufällig aufgeblätterten Veranstaltung gehen. Manches Mal werden persönliche Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber Sie haben die Chance, etwas Neues zu entdecken.

Die Zehntscheuer feiert diesen Herbst ihr 40-jähriges Jubiläum mit einem vielfältigen Programm. Für Konzerte mit Musikern aus aller Welt, muss man nicht in die Ferne schweifen. Man kann sozusagen Urlaub retour erleben, wenn Künstler aus Irland, Österreich oder Frankreich nach Ravensburg kommen.

Ohne Kulturorte wäre der Winter trist

Viele kleinere Veranstalter haben ebenfalls tolle Angebote, die statt lauer Terrassenabende oder Ausflüge zum See Farbe in den Alltag bringen. Ach ja, am Montagabend gibt es bei der Clubnacht Live-DJ-Sets zu hören, die für Musikfestivalgänger gefühlt den Sommer verlängern können.

Wer dieser Tage im Kino, im Theater, der Linse oder einer Konzert-Location sitzt, wird sich mit Sicherheit vornehmen, das bald mal wieder zu machen. Und sollte es auch tun. Denn ohne diese Kultur-Orte wäre der Winter in Ravensburg deutlich trister.

Ihnen ein schönes ‐ vielleicht letztes ‐ Spätsommerwochenende!